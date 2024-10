Afrique Australe: Huila représente l'Angola aux Jeux Scolaires de la SADC

Lubango — La province de Huila représentera l'Angola à la troisième édition des Jeux Scolaires d'Afrique Australe, qui se dérouleront à Walvis Bay, en République de Namibie, du 11 au 13 du mois en cours, avec deux équipes de football masculin et féminin.

Outre l'Angola et la Namibie, la participation d'Essuatini, du Lesotho, du Malawi, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de la Zambie et du Zimbabwe a confirmée jusqu'à présent, dont le tirage au sort des matches aura lieu ce jeudi.

La caravane de Huíla, qui représente l'Angola pour la troisième fois, est composée de 36 athlètes, 20 hommes et 16 femmes, âgés de 13 à 14 ans, élèves des écoles publiques et privées des municipalités de Chibia, Humpata, Lubango et Gambos et Cacula.

Se confiant à l'Angop, en marge de la cérémonie d'adieu, le secrétaire technique de la Fédération provinciale de football de Huila et chef de la délégation, Chara Sicato, a souligné que même s'il ne connaît pas les adversaires, cela ne les inhibe pas.

Il a souligné que les athlètes de l'équipe de Huila disposent d'une période de préparation de 90 jours pour leur participation réussie au tournoi de football.

Par ailleurs, le vice-gouverneur de la province de Huila pour les services techniques et infrastructures, Hélio de Almeida, s'est dit satisfait du fait que la province ait représenté l'Angola à la troisième édition des Jeux scolaires d'Afrique australe de football.

Il a mentionné que les adolescents et les jeunes ont « beaucoup de désir et de talent ». Huila a donné cet exemple en termes d'inclusion du sport dans ses priorités et c'est une grande satisfaction pour la population.

"Nous demandons qu'ils soient disciplinés, compétitifs, car ils ont eu une longue période de préparation et qu'à la fin ils apportent le trophée à la province, car cette réussite garantit d'autres bénéfices qui peuvent être investis dans le sport scolaire à Huila", a-t-il expliqué.

Lors de la première édition, l'Angola est arrivé à la deuxième place et dans la seconde, à la 5ème place.