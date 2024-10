Angola: Le Président de la République réaffirme l'amélioration continue des FAA

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé mercredi la mise en oeuvre continue de politiques visant à améliorer les conditions sociales et les ressources techniques des Forces armées angolaises (FAA), pour la défense et la sécurité nationale.

Dans un message de félicitations à l'occasion du 33ème anniversaire de la création des FAA, célébré aujourd'hui, l'homme d'État affirme que l'acte de constitution des Forces armées angolaises, suite à la fusion de deux armées qui se sont combattues, constitue un grand exemple historique de bonne mémoire au niveau international.

Il écrit que l'évolution technologique et scientifique, au niveau international, exige que les FAA continuent à développer ses capacités humaines, techniques et technologiques pour faire face aux menaces et relever les défis.

Selon le commandant en chef des FAA, il est également essentiel de poursuivre les actions de restructuration, de redimensionnement, de rééquipement et de rajeunissement en cours dans les Forces armées, en vue d'innover, de moderniser et de développer leur capacité combative.

"Ainsi, l'Exécutif angolais, conformément aux capacités budgétaires et dans l'intérêt de la Défense et de la Sécurité Nationale, continuera à mettre en oeuvre des politiques visant à améliorer les conditions sociales, les infrastructures, les logements, l'armement, les ressources techniques et matérielles, l'amélioration des conditions de travail et de formation, valorisant ainsi nos effectifs", écrit le commandant en chef des Forces armées angolaises.

Dans le contexte de paix que connaît le pays, dit João Lourenço, outre la préparation continue et nécessaire au combat, il est important que les Forces armées angolaises soient formées pour intervenir dans des tâches sociales et d'autres d'intérêt public national, ainsi que participer à des missions internationales, comme le prévoit la Constitution et la loi, ainsi que d'autres instruments internationaux auxquels l'Angola est partie.

C'est pourquoi, à l'occasion de ce 33ème anniversaire des FAA, le Président de la République félicite tous les officiers généraux, amiraux, officiers supérieurs, capitaines et subalternes, sergents et soldats, ainsi que les travailleurs civils qui garantissent la défense de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité nationale, créant les conditions de sécurité et de stabilité nécessaires au développement économique et au progrès social du pays.

João Lourenço rappelle que la situation politique internationale est malheureusement caractérisée par certains conflits militaires localisés, avec une tendance à s'étendre, avec un accent sur les conflits militaires à l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan, entre la Russie et l'Ukraine (qui dure depuis plus de deux ans) et le conflit qui s'étend au Moyen-Orient, qui pourrait mettre en danger la paix et la sécurité internationales, avec des conséquences négatives pour la paix mondiale.

Selon le Président de la République, les Forces armées angolaises, dans le cadre de leurs missions de défense et de sauvegarde de la souveraineté nationale, doivent continuer à entretenir une étroite coopération avec d'autres organismes de défense et de sécurité dans la lutte contre la criminalité organisée, la protection des frontières et le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics, ainsi que la participation aux activités communautaires et à la préservation de l'environnement.

Enfin, il a exhorté tous les officiers généraux, amiraux, officiers supérieurs, capitaines, officiers subalternes, sous-officiers, sergents, soldats et travailleurs civils, à approfondir leurs connaissances technico-militaires et professionnelles, ainsi qu'à renforcer le patriotisme et la loyauté envers la Patrie, dans le respect des principes qui émanent de l'institution militaire.

L'institutionnalisation des FAA, le 9 octobre, se traduit par la concrétisation des Accords de Bicesse (Portugal), paraphés en 1991, entre le gouvernement angolais et l'Unita, en vertu desquels les anciennes Forces armées populaires pour la libération de l'Angola (FAPLA), l'armée gouvernementale et les Forces armées de libération de l'Angola (FALA), alors la composante militaire de l'UNITA.