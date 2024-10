Ile Maurice: Le soleil peine à se lever

Les contestations des membres du comité régional du Mouvement socialiste militant (MSM) à Petit-Raffray, mardi, étaient organisées. La présence des contestataires avec des pancartes en est la preuve. De plus, l'express était déjà en présence d'informations, depuis vendredi dernier, qu'un groupe proche de l'ancien député Anjiv Ramdhany voulait manifester lors d'une réunion du comité régional de ce parti, qui avait eu lieu dans la soirée.

Durant cette réunion, avions-nous appris, le ministre Avinash Teeluck avait annoncé qu'il ne serait pas sur la liste des candidats, tout comme Anjiv Ramdhany. À mardi, le MSM avait l'intention d'aligner Ranveersingh Kanhye, Sanjay Moorooteea et Neeshal Kumar Jugnauth comme candidats de la circonscription n°6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or).

Joe Lesjongard et Maneesh Gobin, respectivement président et secrétaire général du MSM, ainsi que Prakash Maunthrooa, le directeur de campagne, ont dû quitter la réunion, mardi, lorsqu'un groupe d'individus ont bruyamment réclamé, avec quelques mots d'insultes, une investiture pour Anjiv Ramdhany. D'autres en ont profité pour en demander une pour Sudesh Rughoobur également.

Les dirigeants du MSM n'ont même pas eu le temps de s'adresser à l'assistance ou de présenter les trois candidats, qu'ils ont dû faire face à la colère. Il nous revient que durant le week-end, plus particulièrement dimanche, le comité régional du MSM de la circonscription no6 avait envoyé une lettre à la direction du parti pour lui demander de ne pas aligner trois nouveaux candidats et de garder au moins les deux ministres. La demande n'a pas été prise en considération. D'où l'envoi de ténors pour cette présentation. Comme Anjiv Ramdhany et Avinash Teeluck ne s'entendaient pas, on n'a pas voulu satisfaire l'un et déplaire à l'autre. Les deux ont été sanctionnés (voir hors-texte). Le MSM a insisté sur trois candidats.

%

Pourtant, Neeshal Kumar Jugnauth, qui avait démissionné de la magistrature quelques heures plus tôt, n'est autre que le cousin de Pravind Jugnauth. La stratégie du MSM est claire. La circonscription de Grand-Baie-Poudre-d'Or est une des plus complexes. Un ancien ministre rappelle que sir Harilal Vaghjee avait mordu la poussière dans cette région et, tout dernièrement, en 2019, Ashit Gungah avait connu le même sort.

Celui-ci, cadre du MSM, avait été élu dans la circonscription en 2000, 2010 et 2014, avant de connaître la défaite en 2019 alors que ses deux colistiers, deux nouveaux venus de surcroît, ont été élus. Anjiv Ramdhany est sorti en tête de liste et Mahend Gungapersad a été en deuxième position alors qu'Avinash Teeluck a été en troisième position. Mahend Gungapersad et Anjiv Ramdhany sont deux Vaish.

Les observateurs politiques ont compris que cette circonscription a tendance à voter pour des Vaish d'abord. D'ailleurs, dans les années 80-90, Madan Dulloo, ayant ce profil, était considéré comme l'homme fort de Grand-Baie-Poudre-d'Or. Neeshal Kumar Jugnauth a non seulement ce profil, mais il porte aussi le nom de Jugnauth. L'état-major du MSM a voulu miser sur ces deux caractéristiques pour barrer la route à Mahend Gungapersad, qui part avec l'étendard de favori, alors qu'Anjiv Ramdhany n'a plus la même virginité politique qu'en 2019.

Toute première fois

À la fin de la réunion contestée de mardi, quelques membres du comité régional du MSM ne savaient même pas que l'ancien magistrat était le cousin de Pravind Jugnauth. «Nous sommes à quelques semaines des élections. Vous croyez que c'est maintenant que nous allons le prendre par la main pour lui faire découvrir les ruelles de la circonscription ? J'entends dire qu'il habite à Quatre-Bornes. C'est la toute première fois qu'il met les pieds à Petit-Raffray. Anjiv Ramdhany, Avinash Teeluck et même Sudesh Rughoobur ont toujours été à nos côtés», explique l'un d'eux.

Anjiv Ramdhany est originaire de Roche-Terre, à côté de Grand-Gaube, et il était le président d'un club de football de Petit-Raffray, alors qu'Avinash Teeluck est un habitant de Goodlands. Sudesh Rughoobur est, lui, considéré comme un mécène de la circonscription. Il soutient diverses familles en difficulté et des associations non gouvernementales de la région. De l'autre côté, Mahend Gungapersad et Nitish Beejan sont des natifs de Goodlands, alors que Ram Etwareea vit à Fond-du-Sac.

Durant la contestation mardi, il n'y a eu aucune critique verbale contre Ranveersingh Kanhye et Sanjay Moorooteea. Ce dernier, un habitant de Petit-Raffray, a été enseignant au collège Adolphe De Plevitz, mais il n'est pas le préféré du comité région du n°6. Ranveersingh Kanhye est originaire de Goodlands et il a exercé comme médecin du gouvernement dans la région, mais les membres du comité régional le considèrent, lui aussi, comme un inconnu. Son père, Rishiraj Kanhye, est ex-enseignant au collège Friendship de Goodlands et proche d'Avinash Teeluck.

Ce dernier l'avait nommé comme président du board de l'Aapravasi Ghat. Un membre du comité régional nous a fait comprendre que la stratégie du MSM est mauvaise. «La direction du MSM a donné de l'espoir à Roshan Santokhee, qui a démissionné d'un poste important. Il faut savoir que ses proches sont déçus de la façon de faire du MSM», nous a-t-il expliqué. Il y a eu également des tergiversations sur la candidature de Bhotish Autar, un habitant de Petit-Raffray très actif pour le MSM, sur les réseaux sociaux. Il était désigné pour être candidat de cette circonscription, samedi au cours de la journée, mais le lendemain, le Sun Trust l'a informé qu'il n'était plus sur la liste. Il n'est pas le seul d'ailleurs (hors-texte).

À la direction du MSM, une source nous a déclaré que la contestation n'était qu'un incident isolé et qu'elle ne se laisserait pas influencer par un petit groupe de personnes alors que la circonscription compte plus de 50 000 électeurs (NdlR, 59 103 électeurs). Elle ne veut pas céder afin de ne pas encourager d'autres contestations ailleurs. Toutefois, nous avons appris que des membres du comité régional agiraient si la direction de leur parti ne revenait pas sur leur décision d'accorder une investiture aux deux ministres.

Avinash Teeluck «in», Ranveersingh Kanhye «out»

Encore un changement au n°6 après le mouvement des contestations. Le Sun Trust a donné une investiture à Avinash Teeluck dans cette circonscription. Ranveersingh Kanhye, qui a démissionné comme médecin de la Fonction publique mardi, ne sera pas de la course. Du moins, pas dans cette circonscription. D'ailleurs, il nous revient qu'Avinash Teeluck était surpris que Ranveersingh Kanhye soit sur la liste des candidats.

Il paraît que c'est le père et proche du ministre qui avait fait la demande auprès du Sun Trust sans en informer Avinash Teeluck. La présence des quelques agents de sécurité entourant Ranveersingh Kanhye mardi n'a pas plu aux membres du comité régional du n°6. D'aucuns se demandent si le retour d'Avinash Teeluck ne serait pas une façon de punir Anjiv Ramdhany pour ne pas avoir contenu ses partisans.

Le PM fait le marketing de son cousin

Après l'incident de mardi, les stratèges du MSM préparent diverses sorties du Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, dans la circonscription de Grand-Baie-Poudre-d'Or afin de participer à des sessions des prières, dans le cadre de Durga Puja. Il nous revient que son bureau a pris contact avec des responsables de mandirs, de Grand-Baie, de Poudre-d'Or et de Goodlands notamment. Le PM veut donner une autre image de ce qui s'est passé mardi et son cousin, Neeshal Kumar Jugnauth, devrait être à ses côtés. Des sorties étaient prévues pour hier soir et ce soir également.