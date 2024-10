Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Au moins 25 personnes vaccinées contre la Mpox au CTM de Lwiro

Une vingtaine de personnes se sont fait vacciner contre de la variole du singe (mpox) depuis le lancement de l'opération au centre de traitement (CTM) de Lwiro, dans la zone de santé de Miti-Murhesa (Sud-Kivu), considérée comme l'épicentre de la province.

Le reporter de Radio Okapi qui s'est rendu sur place confirme l'effectivité de cette campagne de vaccination.

Des femmes et le personnel de santé se font vacciner.

Kitumaini Xavier, infirmier au centre de traitement (CTM) de Lwiro fait constater le début d'engouement :

« Vous voyez les gens, ils sont là-bas en train de supporter comment on va les vacciner. Nous avons déjà 25 personnes...les personnes que nous vaccinons pour le moment sont toujours les cadres soignants et les personnes en contact avec les malades infectés ».

Banianga Christian, infirmier également vaccinateur explique pourquoi il se fait vacciner en première ligne :

« Moi, je me suis fait vacciner parce que je suis régulièrement en contact avec les malades, c'est nous qui recevons les malades chaque jour et j'ai vu que c'était important de me faire vacciner pour ne pas être contaminé par cette maladie. C'est un appel que je vais lancer à toute la population du Sud-Kivu de nous mobiliser tous derrière cette campagne de vaccination pour barrer la route a la propagation de cette maladie ».

« J'ai voulu prendre le vaccin pour protéger mon corps et ne pas attraper le virus. Je peux conseiller à ma famille et à mes amis de se faire également vacciner car le vaccin est le meilleur moyen pour se protéger et lutter contre la mpox », témoigne Justine Maroyi, mère de famille.

La zone de santé de Miti-Murhesa vient en tête de l'épidémie dans la province du Sud-Kivu, avec plus de 2 200 cas enregistrés.