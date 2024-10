Angola: Le MPLA convoque un congrès extraordinaire pour décembre

Luanda — Le Comité Central du MPLA a convoqué la tenue du VIIIe Congrès extraordinaire du parti, du 6 au 7 décembre de cette année.

Selon le communiqué final de la IIIème Réunion extraordinaire du Comité central, la réunion a exhorté les membres, amis et sympathisants du parti à s'engager avec dynamisme et responsabilité "dans la préparation de cet important événement".

Le document, lu par le porte-parole du parti, Esteves Hilário, souligne que le Comité central a salué avec effusion les efforts de l'Exécutif dirigé par le Président João Lourenço, dans la construction d'une politique étrangère en vue de promouvoir le prestige du pays, d'attirer les investissements et de renforcer la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde.

La réunion, qui s'est déroulée au Centre de Conférences Belas, à Luanda, a examiné et approuvé, avec des amendements, les résolutions pour pourvoir les postes vacants au Comité Central et les bases générales du VIIIe Congrès extraordinaire du parti.

Elle a également approuvé le calendrier des actions du Congrès et la structure de la thèse "MPLA - de l'indépendance à nos jours : le défi du futur".

Selon le porte-parole du parti, Esteves Hilário, la réunion a également approuvé la composition de la Commission nationale préparatoire, les sous-commissions de travail, le règlement de la Commission nationale préparatoire et le programme général et interne du Congrès.

Les membres du Comité central, l'organe chargé de convoquer les congrès ordinaires et extraordinaires du parti, ont également approuvé la résolution sur l'extinction et la création d'organismes et d'organisations du parti dans les nouvelles provinces, municipalités et communications, à la lumière de la nouvelle Division politico-administrative de la République d'Angola.

La réunion, présidée par le leader du parti au pouvoir en Angola, João Lourenço, a également reçu des informations sur l'état de préparation du IXe Congrès ordinaire de la JMPLA, qui aura lieu en novembre de cette année.