Angola: L'UIF organise un atelier sur le blanchiment d'argent

Saurimo (Angola) — L'Unité d'Information Financière (UIF) organise vendredi, à Saurimo (Lunda-Sul), un atelier sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les délits connexes.

L'atelier, selon une note de l'UIF, s'adressera aux gestionnaires publics, aux organismes de défense et de sécurité et aux employés du secteur bancaire, dans le but de partager des connaissances sur la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

L'événement vise également à partager les bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, en vue d'assurer la stabilité, la confiance et l'organisation du système financier et non financier.

Au cours de l'atelier d'une journée, les participants aborderont l'importance de la coordination de l'UIF dans le cadre du système de prévention et de lutte contre le BC/FT/FP et le rôle de la UIF dans les enquêtes sur les délits économiques et financiers.

L'Unité d'Information Financière (UIF) de l'Angola consiste en une unité centrale nationale de nature publique, autonome et indépendante, compétente pour recevoir, analyser et diffuser des informations suspectées de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération d'armes de destruction en masse.

L'UIF a également pour mission de coopérer avec ses homologues internationaux et autres entités compétentes pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent.