Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le projet « Un jeune, une entreprise » présenté aux partenaires

Elaboré par le ministère des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat et financé actuellement par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) à hauteur de 75 millions FCFA, le projet « Un jeune, une entreprise » a été officiellement présenté aux partenaires le 9 octobre à Brazzaville.

Ils étaient nombreux, ambassadeurs accrédités en République du Congo, représentants des agences du système des Nations unies ainsi que d'autres partenaires qui ont assisté au petit déjeuner de présentation du projet « Un jeune, une entreprise », organisé au siège du Pnud. Premier partenaire à repondre à l'appel du gouvernement à travers la signature de l'accord de financement le 2 septembre, le Pnud a déjà versé 75 millions FCFA dont 70 millions transférés dans le compte de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, agence chargée de la mise en oeuvre de ce projet, avec qui ils sont liés par un accord technique.

« Un jeune, une entreprise, est un outil puissant qui permet à l'Etat et ses partenaires de subventionner la création d'entreprises de jeunes, tout en les coachant avec divers services permettant leur positionnement de choix sur le marché », a rappelé la représentante du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry.

Selon elle, le projet « Un jeune, une entreprise » vise, entre autres, la transformation des produits locaux, du savoir-faire local, et sa labellisation aux standards permettant une compétitivité sur le continent et à l'échelle internationale. « Pour nous au Pnud, le projet "Un jeune, une entreprise" devrait permettre d'accompagner les milliers de jeunes congolais qui sont dans la situation de porteur de projets dans le domaine de l'agro-industrie.

Le but étant de leur permettre de sortir de l'informel et de créer une entreprise ; d'avoir accès au crédit et à la formation qualifiante sur la gestion entrepreneuriale et même les services d'accompagnement pour la comptabilité et la gestion de son personnel ; d'avoir accès aux opportunités d'un marché continental et international », a-t-elle souligné, invitant les autres partenaires à les accompagner dans ce rêve de voir l'entreprenariat jeunesse fleurir au Congo en cette année de la jeunesse.

Présentant le projet, la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a rappelé qu'« Un jeune, une entreprise » a pour objectif de contribuer à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes par l'entrepreneuriat. Ce projet a été approuvé par le gouvernement et fait partie des projets retenus dans le cadre de la mise en oeuvre accélérée du Plan national de développement 2022-2026 en rapport avec l'année de la jeunesse.

« Ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques, vos pays se sont construits grâce aux PME et à l'artisanat. Le projet "Un jeune, une entreprise "est dans sa phase d'enregistrement et de formation des jeunes ayant soumis leurs dossiers pour la création d'entreprises.

Nous lançons un vibrant appel à vous, nos partenaires traditionnels, de bien vouloir vous approprier ce projet, nous aider à apporter le soutien multiforme pour sa réussite. Vous pouvez aussi nous aider à multiplier nos cibles et à pérenniser ce projet au-delà des douze mois initiaux que nous avons prévus », a-t-elle exhorté.

Jacqueline Lydia Mikolo a, par ailleurs, annoncé que plus de 600 dossiers ont été reçus au niveau de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises depuis le lancement du projet. Des enregistrements qui rencontrent énormément de problèmes surtout dans le volet sensibilisation, communication et technique. « Le logiciel d'enregistrement en ligne nous coûte énormément cher et nous n'avons pas les ressources nécessaires.

Nous espérons avoir du matériel pour un meilleur déploiement des équipes sur l'ensemble du territoire national, parce que pour l'instant les enregistrements que nous avons réalisés sont exclusivement de Brazzaville », a rappelé la ministre des PME.

Notons que les participants à ce petit déjeuner de présentation ont visité les stands des jeunes innovateurs que le Pnud a accompagnés ces dernières années, dans le domaine du bio-charbon, de l'énergie renouvelable et du gaz.