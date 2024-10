Congo-Brazzaville: Cfrad - Lancement d'un appel à collection

Dans le cadre de sa réhabilitation en cours, le Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad) a lancé un appel à collection de différents objets et documents témoins de son histoire. Date limite d'envoi des objets le 31 octobre.

Financés par la France sous la supervision de sa représentation diplomatique au Congo, avec la participation du ministère de l'Industrie culturelle, les travaux de réhabilitation du Cfrad permettront non seulement de rebâtir et de renforcer une partie de son infrastructure détruite par les eaux de pluie, mais aussi de faire revivre ce centre qui a longtemps été à l'abandon et inaccessible au public ainsi qu'aux artistes.

Après les travaux de réhabilitation, le Cfrad ouvrira ses portes avec une nouvelle salle de spectacle, un espace de formation et une exposition permanente qui retracera les diverses utilisations du bâtiment depuis 1904 : espace de rencontre, siège de la Conférence de Brazzaville en 1944, lieu de représentation du Théâtre national et du Ballet national.

Et, c'est dans cette perspective qu'un appel à collection a été lancé à l'endroit de tous les citoyens, Congolais ou non, en vue de rassembler toute trace de son histoire. " Nous recherchons tous les objets et documents témoins de cette histoire : photographies, vidéos, articles de presse, programmes, affiches, billets, etc. Ces objets et documents, une fois numérisés ou reproduits, vous seront restitués. Si vous le souhaitez, leur provenance pourra être mentionnée ", a déclaré le Cfrad dans un communiqué.

%

Pour contribuer gratuitement à la future exposition, a-t-il ajouté, " nous vous remercions de nous contacter avant le 1er novembre 2024 pour envisager un dépôt provisoire. Pour plus de renseignements: +242 06 937 60 54 ou + 33 621 71 82 97 ".

Pour rappel, le Cfrad a été construit en 1904. Le bâtiment accueille tout d'abord le Cercle civil et militaire français. Bâtiment historique de la capitale congolaise, alors « Capitale de la France Libre », le Général de Gaulle y dirigera la « Conférence de Brazzaville » en 1944, événement qui marquera l'ouverture du chemin vers les indépendances africaines. Le Cfrad était devenu, jusqu'à son effondrement partiel en 2018, un espace emblématique de représentations de danse, de théâtre, d'échanges et de vie culturelle.