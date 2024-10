Maroc: Rabat reçoit une forte délégation des États-Unis

Le Maroc a accueilli à Rabat une délégation de sénateurs en provenance des États-Unis. Cette visite marque un nouveau jalon dans les relations diplomatiques entre Rabat et Washington.

Elle s'inscrit d'ailleurs dans une série d'initiatives visant à consolider les liens bilatéraux. C'était l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leur engagement mutuel et d'explorer de nouvelles pistes de coopération.

Au cœur de cette rencontre, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu la délégation américaine dans un climat empreint de cordialité et de respect mutuel. Les échanges ont porté sur un large éventail de sujets, allant de la sécurité régionale au développement économique, en passant par la coopération culturelle et sanitaire.

Le sénateur Jerry Moran, figure de proue de la délégation, a mis en exergue l'importance stratégique du Maroc pour les États-Unis. « Il est très important pour les États-Unis d'avoir les liens les plus étroits et les meilleures relations avec le Maroc », a-t-il déclaré, soulignant le rôle crucial du Royaume en tant que « pourvoyeur de stabilité et de paix dans le monde ».

Cette reconnaissance témoigne de l'appréciation des États-Unis pour la diplomatie active du Maroc, notamment dans la résolution des conflits et la promotion du dialogue interculturel. La visite a également été l'occasion d'aborder la question des visas dans le domaine de la santé, un sujet d'intérêt croissant pour les deux nations. Les discussions ont porté sur la facilitation des échanges de professionnels de santé et d'étudiants en médecine. Le but est de renforcer les systèmes de santé respectifs et de favoriser le partage d'expertise.