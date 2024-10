Sénégal: Plusieurs conventions signées entre le CEFE et des associations de protection de l'environnement

Dakar — Le directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale (CEFE), Dr Modou Fall Guèye, a signé, jeudi, plusieurs conventions de partenariats avec les responsables de sept Organisations non gouvernementales (ONG) et associations actives dans la protection de l'environnement et la promotion de l'éducation environnementale, a constaté l'APS.

La cérémonie de signature s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), en présence des représentants des sept associations concernées.

"La signature de cette convention peut nous permettre d'atteindre des objectifs communs allant dans le sens de renforcer la sensibilisation environnementale et d'installer une conscience environnementale collective en vue d'une meilleure prise en charge de la protection de l'environnement", a dit M. Guèye.

Il a rappelé que "les missions du CEFE consistent à coordonner toutes les initiatives d'éducation environnementale du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, mais aussi dans les autres ministères de l'État et sur toute l'étendue du territoire".

'Le centre participe également à la promotion des échanges, des partenariats en matière d'éducation environnementale", a ajouté le directeur du CEFE.

L'ancien ministre de l'Education nationale André Sonko, porte-parole des associations et ONG signataires, a remercié le CEFE, pour cette initiative qui permet "à plusieurs acteurs de se connaitre et de travailler pour la préservation de l'environnement dans les domaines et secteurs ciblés".

"Nous sommes des partenaires divers. Chacun est actif dans son domaine. Je souhaite que le centre nous aide à mutualiser nos efforts et mener ce combat pour un environnement plus viable, et que nous léguions à nos enfants une planète où il fera bon vivre", a dit M. Sonko, représentant de l'association des Cours Sainte-Marie de Hann.

"Nous ciblerons sur le terrain la sensibilisation des élèves sur l'environnement, la réhabilitation du cadre de vie et la formation des enseignants, sous les orientations de l'Etat, à travers le CEFE, un de ses bras armés", a-t-il ajouté.

Les associations et ONG signataires sont : Enda Ecopop, les Cours Sainte-Marie de Hann, l'association Biodiversité, l'association sénégalaise des femmes diplômées des universités, l'association Niinthe, l'association Becoming Sénégal, et l'ONG Cause première.