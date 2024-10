Cote d'Ivoire: Arrestation de Charles Dosso - Le PPA-CI exige sa libération

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-Ci) s'est prononcé le mercredi 9 octobre 2024, à Abidjan, sur l'emprisonnement de Charles Rodel Dosso, secrétaire général adjoint du Ppa-Ci en charge de la mobilisation de la société civile.

Le Conseil stratégique et politique du Ppa-Ci, réuni en session extraordinaire le mardi 8 octobre 2024, a décidé d'entreprendre des actions de sensibilisation et de mobilisation de tous ses militants et sympathisants « en vue de faire barrage à la dictature rampante du régime Rhdp. »

« Le Ppa-Ci se rapprochera très rapidement des leaders politiques et leaders d'opinion dans le but d'impulser le rassemblement et la synergie d'action de tous les partis politiques, des organisations de la société civile, de tous les Ivoiriens soucieux de rétablir la démocratie et l'État de droit en Côte d'Ivoire. Ce, en protégeant, par la lutte, les libertés individuelles et collectives qui sont, il faut le rappeler, des acquis démocratiques arrachés de haute lutte depuis 1990 », a annoncé Jean Gervais Tchéidé. Et de sonner la mobilisation générale de tous ses militants et sympathisants, leur demande de rester vigilants, déterminés et à l'écoute de la direction du parti.

Charles Rodel Dosso a été enlevé, avec deux membres de son cabinet, à son domicile à Bingerville le 5 octobre 2024, devant sa femme et ses enfants, par un commando d'hommes armés encagoulés.

Selon le secrétaire général du Ppa-Ci, Jean Gervais Tchéidé, « ces individus encagoulés affirmaient agir sur ordre du gouvernement, mais n'avaient présenté aucun mandat signé d'une quelconque autorité judiciaire ».

Donnant les raisons de son arrestation, le secrétaire général du Ppa-Ci a relevé que Charles Rodel Dosso a participé le 13 septembre 2024, à une marche pacifique initiée par des organisations de la société civile contre « la cherté de la vie et les déguerpissements inhumains ».