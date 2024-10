Tunisie: UN-Habitat le pays - Visite d'Alwaleed Philanthropies à Sousse et Beni Khalled - Améliorer les systèmes des gestion de déchets solides

Le bureau des Nations unies pour l'Habitat en Tunisie, UN-Habitat, a accueilli, tout récemment, une délégation officielle de l'organisation Alwaleed Philanthropies.

Cette visite, menée par des représentants d'Alwaleed Philanthropies, a marqué la conclusion du projet de gestion des déchets à Sousse et Béni Khalled, mis en oeuvre entre 2023 et 2024 en partenariat avec Alwaleed Philanthropies Global. Cette initiative de collaboration vise à soutenir les gouvernorats de Sousse et de Nabeul pour améliorer leurs systèmes de gestion des déchets solides. Le projet avait pour objectif d'améliorer l'environnement urbain et la santé publique tout en intégrant la gestion des déchets au coeur du développement économique local.

Au cours de la visite, l'équipe d'Alwaleed Philanthropies s'est rendue dans la municipalité de Béni Khalled, dans le gouvernorat de Nabeul, ainsi qu'à Sousse, pour rencontrer les acteurs clés et les bénéficiaires de cette initiative. L'équipe a été accompagnée par les autorités locales, les partenaires du projet, les ONG et l'équipe d'UN-Habitat Tunisie. Une démonstration de compostage dans une école locale, ainsi qu'une exposition sur la valorisation des déchets d'agrumes ont été au programme de la visite effectuée à Beni Khalled qui visait quant à elle de mettre en avant le travail des artisanes locales autour des agrumes.

%

À Sousse, l'équipe a participé à des discussions avec les collecteurs de déchets informels, les «Moujaddidin», afin de mieux comprendre leurs besoins et les avantages qu'ils ont tirés du projet.

Autonomiser les communautés locales

Cette visite a souligné l'engagement continu d'Alwaleed Philanthropies Global et d'UN-Habitat Tunisie à promouvoir une gestion durable des déchets et à autonomiser les communautés locales.

C'est que dans le cadre de sa politique d'inclusion urbaine, le bureau des Nations unies pour l'Habitat en Tunisie accorde une attention particulière à inclure notamment les sans-abris et les migrants, qui font partie des acteurs du changement et de la cohésion au sein de leurs communautés.

Par ailleurs, on note que l'organisation Alwaleed Philanthropies a soutenu durant les quatre dernières décennies le bien-être social et a initié plus de 1.000 projets dans plus de 190 pays, gérés par 10 femmes saoudiennes, touchant plus d'un milliard de bénéficiaires dans le monde, sans distinction de genre, de race ou de religion, et dépensé plus de 4,4 milliards de dollars pour réussir ses défis inclusifs. L'organisation collabore avec divers partenaires philanthropiques, gouvernementaux et non gouvernementaux pour lutter contre la pauvreté, autonomiser les femmes et les jeunes, développer les communautés, fournir une aide en cas de catastrophe, et promouvoir la compréhension culturelle à travers l'éducation.

Elle cherche à construire des ponts pour un monde plus compatissant, tolérant et ouvert.