Tunisie: Lutte contre les insectes vecteurs de maladies - Le ministre de la Santé appelle à la mobilisation

Une séance de travail interministérielle a été l'occasion de présenter le programme national de contrôle de la propagation des insectes vecteurs de maladies et d'examiner les projets de recherche les plus récents et les méthodes innovantes de lutte, outre la discussion des programmes de prévention et des activités de sensibilisation destinés aux citoyens.

Lors d'une séance de travail du comité national mixte pour le renforcement de la vigilance environnementale et la lutte contre les insectes vecteurs de maladies, tenue mardi, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a souligné l'importance de mobiliser toutes les ressources disponibles pour combattre les vecteurs de maladies.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le ministère précise que la séance de travail a été organisée dans le cadre du suivi des activités et des programmes de lutte contre les insectes vecteurs de maladies et a été une occasion pour présenter le programme national de contrôle de la propagation des insectes vecteurs de maladies et examiner les projets de recherche les plus récents et les méthodes innovantes de lutte, outre la discussion des programmes de prévention et des activités de sensibilisation destinés aux citoyens.

Dans ce contexte, le ministre de la Santé a mis l'accent sur la nécessité de coordonner les efforts entre toutes les parties concernées, y compris la société civile et les citoyens, à travers des campagnes de sensibilisation visant à protéger la santé publique, soulignant l'importance d'adopter l'approche «One Health», qui met l'accent sur l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale.

%

Intensifier les campagnes de sensibilisation

Les participants ont convenu de préparer et de distribuer des supports de sensibilisation destinés aux citoyens dans les espaces publics et privés, ainsi que de soutenir les mécanismes de surveillance et de suivi des lieux de reproduction des vecteurs de maladies.

Ils ont aussi insisté sur l'intensification des campagnes de sensibilisation dans les écoles et l'organisation d'événements spécifiques à ce sujet.

En outre, l'accent a été mis sur la nécessité d'associer la société civile dans les activités de sensibilisation et d'éducation, de renforcer le rôle des municipalités dans la préservation de la propreté et de la santé environnementale, et de promouvoir la recherche scientifique et la formation dans le domaine de la lutte contre les insectes vecteurs de maladies au profit des travailleurs du secteur de la santé.

A noter que le comité national mixte pour le renforcement de la vigilance environnementale et la lutte contre les insectes vecteurs de maladies est constitué de représentants des ministères de la Défense, de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Environnement, des Transports, ainsi que de plusieurs structures concernées et cadres du ministère de la Santé.