Tunisie: Journée mondiale de la santé de la vue - Nos enfants, gare aux écrans !

La Tunisie fête, aujourd'hui, la Journée mondiale de la santé de la vue, célébrée annuellement, le deuxième jeudi d'octobre. D'ailleurs, le ministère de la Santé organisera, ce samedi 12 octobre, au Complexe scolaire et universitaire de La Manouba, une journée de sensibilisation sur la santé oculaire.

Depuis son institution, cette journée mondiale de la santé de la vue s'assigne pour finalité de zoomer sur l'importance de la santé visuelle et l'impératif, pour les systèmes de santé tout comme pour les spécialistes en ophtalmologie, de garantir les soins et les thérapies nécessaires à la restauration de la vue, en cas de pathologies ou de déficiences, mais aussi de lutter pertinemment contre les éventuels risques de déficience voire de cécité.

285 millions de personnes atteintes

En effet, la santé visuelle subit moult dommages à l'échelle mondiale. D'après les données véhiculées par l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (Aipc), la population mondiale atteinte de déficience visuelle ou de cécité s'élève à 285 millions de personnes dont 39 millions de personnes aveugles dont la majorité écrasante vit dans des pays à très faible revenu.

Le nombre des enfants atteints de déficience visuelle frôle les 19 millions. Néanmoins, ce qui donne une importante lueur d'espoir, c'est que 80% de ces déficiences sont évitables soit sur le plan curatif, soit sur celui préventif.

%

Aussi, la Tunisie opte-t-elle, cette année, pour la sensibilisation sur la protection de la santé visuelle des enfants, et ce, selon le principe de la prévention précoce. D'ailleurs, le ministère de la Santé organisera, ce samedi 12 octobre, au Complexe scolaire et universitaire de La Manouba, une journée de sensibilisation sur la santé oculaire.

Avouons que, de nos jours, la surexposition des enfants aux écrans est devenue anodine pour ne pas dire «in». Etre collé, des heures entières, au PC, au Smartphone ou à la tablette, ne semble intriguer ni les parents ni les enfants. Ces derniers, bien au contraire, savourent chaque instant de navigation virtuelle, les yeux captivés par des images, des vidéos et des jeux divers, la vue affaiblie par cette lumière bleue et blanche ô combien néfaste pour leur santé visuelle. Il s'agit d'une réelle addiction dont les répercussions ne tarderont pas à être décelées.

Mesures préventives

Pour tirer la sonnette d'alarme, le ministère de la Santé vient de publier un communiqué dans lequel il attire l'attention sur l'impact des écrans sur la santé visuelle des enfants. Les rayons que dégagent les écrans affectent sensiblement l'oeil en altérant la rétine et en engendrant le relâchement des muscles oculaires, sans compter tous les désagréments ophtalmiques dont la sensation de démangeaison, de larmoiement, de picotement, etc. «Les enfants qui utilisent des appareils électroniques de manière continue et pendant une longue période doivent consulter périodiquement un spécialiste pour s'assurer de la bonne santé oculaire et doivent également porter des lunettes sur avis médical», recommande le ministère de tutelle dans son communiqué.

Il a avancé, en outre, certaines consignes, afin d'orienter les parents vers les mesures préventives à imposer auprès des enfants. Il convient, en effet, d'interdire tout usage d'écran numérique et électronique à ceux moins de cinq ans et de fixer un timing de navigation bien déterminé aux enfants âgés de plus de cinq ans, soit une heure répartie tout au long de la journée.

Encore faut-il agencer l'éclairage de l'écran, en activant l'option «protection des yeux», et ce, afin de prévenir la fatigue oculaire. L'évitement du contraste entre l'éclairage de l'écran et celui de la pièce est de mise, tout comme la prise de pauses fréquentes, et ce, afin de permettre aux muscles oculaires de décrisper. Il est impératif, aussi, de tenir l'écran à une distance suffisamment notable pour ne pas affecter les yeux.

Les recommandations du ministère de la Santé

La Tunisie a appelé à la nécessité de prendre toutes les mesures préventives pour lutter contre la surexposition des enfants aux écrans, et ce, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé de la vue.

Dans ce cadre, le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué, dont une copie est parvenue à l'agence TAP, que l'utilisation excessive des appareils électroniques, tels que les smartphones et les tablettes, constitue un risque pour la santé visuelle des enfants, étant donné qu'ils sont exposés à un ensemble de rayons nocifs qui affectent la rétine et entraînent des problèmes de santé, notamment la faiblesse et le relâchement des muscles oculaires, les maux de tête, les rougeurs et les démangeaisons de l'oeil. «Les enfants qui utilisent des appareils électroniques de manière continue et pendant une longue période doivent consulter périodiquement un spécialiste pour s'assurer de la bonne santé oculaire et doivent également porter des lunettes sur avis médical», a indiqué le ministère.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé a présenté un certain nombre de mesures préventives pour préserver la santé oculaire et éviter les risques causés par les rayons des écrans, en recommandant d'empêcher les enfants de moins de cinq ans d'utiliser les écrans et les tablettes numériques et d'interdire aux enfants de plus de cinq ans leur utilisation au-delà d'une heure dans la journée.

Le ministère a recommandé également d'ajuster l'éclairage des écrans pour minimiser la fatigue oculaire, de prendre un repos oculaire adéquat pendant l'utilisation continue des écrans et de fournir un éclairage approprié pour éviter le contraste entre l'écran de l'appareil et la lumière de la pièce.

Il est également important d'établir une distance entre l'oeil et l'écran pour permettre aux muscles oculaires de se détendre, a-t-il ajouté dans ce communiqué. Le ministère de la santé a appelé les parents à faire preuve de vigilance face à l'addiction des enfants aux jeux électroniques et la surexposition aux écrans.

A noter qu'une journée de sensibilisation sur la santé oculaire sera organisée le 12 octobre au complexe scolaire et universitaire à La Manouba, dans le cadre du programme national sur la santé oculaire mis en oeuvre par le ministère de la Santé.