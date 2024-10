Tunisie-Oman - Le Sultan Haïtham Ben Tariq félicite le Président Saïed

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu, hier, avec l'ambassadeur d'Oman à Tunis, Hilal Abdullah Ali Alsanani, qui a transmis les félicitations du sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq, à l'occasion de la réélection de Kaïs Saïed pour un second mandat présidentiel.

Selon un communiqué du département, l'entretien a été l'occasion de souligner la profondeur et l'ancienneté des relations de fraternité unissant les deux peuples frères et la volonté des dirigeants des deux pays à hisser la coopération bilatérale au niveau des relations politiques privilégiées. Le ministre a, par ailleurs, mis en avant la dynamique positive que connaissent les relations tuniso-omanaises ces derniers temps, soulignant l'importance de mettre en application les résultats de la 16e session de la commission mixte tenue à Mascate au début de cette année et la nécessité de bien préparer les prochaines échéances bilatérales. Nafti a, à cette occasion, renouvelé son invitation à son homologue omanais Badr bin Hamad bin Hammoud Al Busaidi pour effectuer une visite en Tunisie.

Celle-ci sera une occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines et de se concerter au sujet de questions d'intérêt commun. Pour sa part, l'ambassadeur omanais a fait part de sa reconnaissance aux autorités tunisiennes pour les facilités accordées à l'ambassade, soulignant la détermination de son pays à renforcer davantage les relations avec la Tunisie et à développer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines au service des intérêts des deux pays et peuples frères.