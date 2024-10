Sénégal: Classement 'Business Ready' (B-Ready) - «Le Sénégal n'est pas exclu par la Banque Mondiale»

L'Apix précise que le Sénégal n'a en aucun cas été exclu par la Banque Mondiale de son classement "Business Ready" (B-Ready) contrairement aux informations relatées dans des médias.

Contrairement aux récentes informations diffusées par certains médias, le Sénégal n'a en aucun cas été exclu par la Banque Mondiale de son classement "Business Ready" (B-Ready). «Il est essentiel de rétablir la vérité des faits : la Banque mondiale a lancé un nouveau baromètre de l'environnement des affaires intitulé « Business Ready », qui remplace l'ancienne notation Doing Business. Dans la lignée de Doing Business, cet outil évalue et compare l'environnement des affaires à travers différents pays dans le monde.

Cette nouvelle notation vise à favoriser l'investissement privé, à créer des emplois et à améliorer la productivité des économies. La première édition de cet outil d'évaluation ne couvre actuellement que 50 économies sélectionnées dans le cadre d'une phase pilote. Le Sénégal n'est donc pas "concerné", pour cette édition, ce qui est normal puisque l'outil sera progressivement élargi », précise l'Apix dans un communiqué qui nous est parvenu hier, mercredi 9 octobre.

D'ici 2026, poursuit la source, le classement Business Ready inclura près de 180 économies dont le Sénégal (50 économies pour l'édition 2023-2024 ; 120 économies pour l'édition 2024-2025 ; et 180 économies pour l'édition2025-2026), y compris le Sénégal.

Selon l'Apix, le processus progressif permet d'ajuster les méthodes d'analyse afin de garantir que les résultats finaux seront fiables et pertinents. « En effet, la Banque Mondiale a souligné l'importance de ce déploiement par étapes, en tenant compte des retours d'expérience des pays inclus. Il est donc inexact de parler d'une quelconque exclusion du Sénégal. Le classement Business Ready évoluera pour inclure de nouvelles économies et affiner ses méthodes. Le cli-

mat des affaires au Sénégal fait l'objet d'une attention continue, et le pays reste un acteur majeur dans les discussions autour des réformes économiques mondiales », rapporte la source. Suivant toujours le communiqué, APIX SA a organisé, du 23 au 27 septembre 2024, une série de réunions avec l'ensemble des acteurs pour finaliser la collecte des réponses et stabiliser les questionnaires de la Banque Mondiale. « Restons donc prudents face aux informations susceptibles d'être mal interprétées et concentrons-nous sur le renforcement de notre environnement des affaires pour l'avenir », lit-on dans le document.

Par ailleurs, l'Apix tient à souligner que l'environnement des affaires au Sénégal continue de s'améliorer, porté par une attractivité renforcée grâce aux efforts de bonne gouvernance des nouvelles autorités. «Ces efforts constants illustrent la volonté du gouvernement de garantir un cadre propice aux investissements, à travers des réformes axées sur la transparence, l'efficacité administrative et la simplification des procédures pour les entreprises.

Cela a contribué à consolider la position du Sénégal parmi les destinations les plus attractives pour les investissements en Afrique», indique le communiqué. À titre d'illustration, l'Apix relève que dans l'espace CE-

DEAO, le Sénégal est le premier pays bénéficiaire des Investissements Directs Étrangers (IDE), devant la Côte d'Ivoire (1,584 milliards USD) et le Ghana (1,473 milliards USD), représentant 35,40 % du total des IDE entrants dans la zone.