Sénégal: Enseignements et apprentissages des enfants en situation de handicap vocal - Plaidoyer de Bachir Dieng pour une éducation inclusive

L'année scolaire a pris son envol depuis le 7 octobre dernier au Sénégal. Pour des enseignements et apprentissages, l'ambassadeur des handicapés vocaux du Sénégal, porte la sensibilisation dans le milieu scolaire pour plus d' inclusion.

Mouhamadou Bachirou Dieng, a saisi l'occasion de la journée mondiale du handicap, célébrée hier, mercredi 9 octobre par la communauté internationale, pour sensibiliser les enseignants sur la question mais aussi demander au gouvernement de concrétiser les engagements pris lors de sa campagne sous le thème : « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ».

Les enfants bègues sont marginalisés dans le système éducatif. Certains enseignants refusant de les interroger, prétextant que cela ralentit le rythme de la classe. « Cette attitude est non seulement discriminatoire, mais elle entrave également le développement personnel et académique de ces enfants » a fait savoir l'ambassadeur des handicapés vocaux du Sénégal, Mouhamadou Bachir Dieng.

Face à cette réalité qui le préoccupe, il a renseigné : « nous avons élaboré un projet de sensibilisation visant à déconstruire ces préjugés et à promouvoir l'inclusion des élèves bègues. Ce projet prévoit des tournées dans les établissements scolaires, avec pour première étape l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Pikine Guédiawaye ».

Des initiatives qui visent à sensibiliser les enseignants et à leur fournir les outils nécessaires pour accompagner efficacement les élèves ayant un handicap vocal.

Cependant, un tel projet exige des moyens considérables selon les défenseurs de ces élèves. De ce fait, un appel a été lancé aux autorités étatiques pour qu'elles leur accompagnent dans la concrétisation de cette démarche. « Leur soutien serait un signal fort en faveur d'une éducation inclusive, où chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, aurait les mêmes chances de réussir et de s'épanouir » a souligné Bachir Dieng. Et d'ajouter : « nous en appelons solennellement au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin qu'il concrétise les engagements pris lors de sa campagne sous le thème "Pour un Sénégal souverain, juste et prospère. »

L'ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ NATIONALE

Pour M. Dieng, il est impératif de faire de l'éducation des enfants en situation de handicap une priorité nationale. Une démarche qui passe selon lui par la construction de nouveaux édifices spécialisés, capables d'assurer une éducation de qualité à tous les enfants ne pouvant être intégrés dans le système scolaire traditionnel.

« Nous demandons également l'amélioration de l'environnement pédagogique par la mise aux normes d'accessibilité de toutes les infrastructures accueillant des enfants en situation de handicap. De plus, l'élaboration et la publication d'un décret relatif à la Haute Autorité sont nécessaires pour lui permettre d'accomplir pleinement sa mission de promotion et de protection des droits des personnes handicapées ».