Sénégal: Solution aux problèmes des documents administratifs de base pour les sénégalais de l'extérieur et politique de solidarité nationale et de protection sociale - Diomaye engage le gouvernement

La question du renouvellement des passeports, des cartes nationales d'identité et autres documents administratifs de base que rencontrent nos compatriotes vivant à l'extérieur et celle liée à la politique de solidarité nationale et de protection sociale se sont invitées hier, mercredi 9 octobre, aux débats du Conseil des ministres.

En effet, abordant ces deux thématiques, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a engagé le Gouvernement à faire de cette question une préoccupation majeure.

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veut en finir avec les problèmes récurrents de renouvellement des passe- ports, des cartes nationales d'identité et autres documents administratifs de base que rencontrent nos compatriotes vivant à l'extérieur.

En effet, président hier, mercredi 9 octobre, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, au Palais de la République, le chef de l'Etat, abordant la question de la nouvelle politique de gestion et d'accompagnement des Sénégalais de l'extérieur, a indiqué que leur situation quotidienne doit rester une préoccupation majeure du Gouvernement, à travers notamment une mobilisation plus soutenue de nos missions diplomatiques et consulaires.

Sous ce rapport, il a demandé au Gouvernement de veiller à l'accélération des procédures pour l'obtention des documents administratifs de base, les passeports et les cartes nationales d'identité en particulier. Loin de s'en tenir-là, le chef de l'Etat a également exhorté le Gouvernement à faire le suivi de la situation des étudiants sénégalais à l'étranger et le recensement systématique des compétences nationales vivant et servant à l'extérieur du Sénégal.

Par ailleurs, il a indiqué la nécessité de mettre en place un nouveau dispositif d'assistance au retour et à la réinstallation des Sénégalais de l'extérieur. Outre cette question liée à la disponibilité des documents administratifs de base pour les compatriotes vivant à l'étranger, le chef de l'Etat est également revenu sur la politique de solidarité nationale et de protection sociale.

S'interrogeant sur l'efficacité du dispositif public de solidarité nationale, il a indiqué au Gouvernement l'urgence de refonder la politique de solidarité nationale et de protection sociale par un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société. Sous ce rapport, il a insisté sur l'impérieuse nécessité d'actualiser et d'élargir à de nouveaux bénéficiaires les programmes des bourses de sécurité familiale, de cartes d'égalité des chances, de couverture sanitaire universelle et de transferts sociaux en général.

Mieux, il a demandé au Ministre du Travail de veiller à l'évaluation prospective des politiques et programmes sectoriels de protection sociale conformément aux normes internationales. Et ce, le ministre a rappelé l'importance de l'actualisation régulière du Registre national unique (RNU), de la revue de l'application de la loi d'orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées ainsi que la finalisation prochaine du Code unique de Sécurité sociale devant faciliter la mutualisation des activités de la Caisse de Sécurité sociale et de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES). A ce titre, il a souligné la nécessité, pour le Gouvernement, d'engager une réflexion stratégique sur la gestion des retraites au Sénégal.