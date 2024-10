Afrique: L'OMS certifie l'équipe médicale d'urgence du Sénégal - Une première sur le continent !

C'est acté ! Le Sénégal devient le premier pays africain à recevoir la certification internationale de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour le déploiement extérieur d'une Équipe Médicale d'Urgence (EMU).

Cette reconnaissance vient saluer la capacité du pays à intervenir rapidement en cas de catastrophes naturelles ou d'urgences de santé publique. La phase de vérification et de validation de l'EMU sénégalaise se déroule du 8 au 10 octobre 2024 au Centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne à Thiès. La cérémonie de clôture sera coprésidée par le ministre des Forces armées et le ministre de la Santé et de l'Action sociale demain 10 octobre à 9h00.

Ce processus de certification s'inscrit dans le cadre des efforts de l'OMS pour renforcer la réponse mondiale aux catastrophes et réduire les pertes humaines et les invalidités de longue durée. Les Équipes Médicales d'Urgence (EMU) sont mobilisées rapidement pour intervenir en respectant des normes internationales rigoureuses, apportant ainsi une réponse coordonnée et efficace aux crises.

Les forces armées sénégalaises, en particulier la Direction du Service de Santé des Armées, ont déjà une expérience solide dans ce domaine, ayant déployé des hôpitaux militaires de campagne de niveau 2 en République Démocratique du Congo (2018), en Sierra Leone (2021), et récemment en République de Guinée (2024). Ces interventions, principalement lors de catastrophes comme l'explosion de camions d'hydrocarbures, ont démontré la capacité logistique et médicale du Sénégal à répondre à des crises majeures.

Depuis 2017, l'OMS collabore étroitement avec les autorités sanitaires sénégalaises pour perfectionner ces capacités. En 2022, un exercice de simulation majeur organisé à Thiès a confirmé les aptitudes du pays à gérer un afflux massif de patients dans un contexte de risque infectieux élevé. Cet exercice a été déterminant pour la décision de certifier l'EMU du Sénégal.

L'EMU sénégalaise est capable de se déployer en moins de 72 heures et d'assurer des soins médico-chirurgicaux à 2500 patients sur une période de quatre semaines. Ce niveau d'expertise et de réactivité fait du Sénégal un modèle en matière de gestion des urgences sanitaires en Afrique et dans le monde.