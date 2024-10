Afrique: Transformation des économies africaine - L'IDA veut mobiliser au moins 120 milliards de dollars US

A l’ouverture officielle de l’Assemblée pour le Développement Économique de l’Afrique, le 10 octobre 2024 à Abidjan, le Président de la République, Alassane Ouattara, a appelé l'ensemble des partenaires au développement, y compris le secteur privé et la société civile à renforcer leur coopération pour la transformation des économies africaines. Ce, en présence de plusieurs chefs d’Etat africains et de Chefs de gouvernement, des partenaires multilatéraux, des investisseurs. A appris allafrica.com, de sources officielles.

Pour le Chef de l’exécutif ivoirien, la rencontre d'Abidjan permettra de parvenir à l’accord d'Abidjan, soutenu par de grandes entreprises mondiales. Cet accord vise à réaffirmer les priorités d'investissement et les engagements pour améliorer la capacité d'absorption et assurer une utilisation transparente et efficiente des ressources qui seront mises à disposition.

Au regard de l'immensité des besoins et compte tenu de l'importance des ressources de l’IDA pour le financement des projets de programmes de développement en Afrique, le Chef de l’Etat a souhaité que la reconstitution inédite des ressources apporte une réponse satisfaisante aux difficultés de financement que les crises et les tensions imposent à l'Afrique.

Alassane Ouattara a rappelé que les précédentes reconstitutions de ressources ont permis aux pays à faible revenu de faire face, notamment, à la crise du Covid-19 et de financer les actions de développement et de lutte contre la pauvreté. Et d’expliquer que la 21e reconstitution de l’IDA intervient dans un environnement International difficile.

Notons que l’assemblée pour le développement économique de l’Afrique qui se tient du 09 au 10 octobre 2024 a pour but de soutenir la campagne IDA-21. Cette 21ème reconstitution des ressources de l’IDA permettra de mobiliser au moins 120 milliards de dollars US pour soutenir le développement des pays les plus pauvres, dont une grande partie sont en Afrique.