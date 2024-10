Afrique: Journée Mondiale de la fille – L'Education et l'autonomisation vecteurs d'un avenir meilleur

Ce 11 octobre 2024 coïncide avec la célébration de la Journée Mondiale des filles en Afrique et partout dans le monde. En effet, cette journée met en lumière l’importance que les filles ont dans le monde, car elles constituent l’avenir du continent, malgré les nombreux défis auxquels elles font face au quotidien.

Sous le thème « La vision des filles pour l’avenir », l’édition de cette année intervient au moment où la nécessité de relever les défis auxquels elles sont confrontées, de promouvoir leur autonomisation et d’accomplir la réalisation de leurs droits fondamentaux est au centre des préoccupations des États Africains et des Organismes Internationaux.

Car on ne peut pas aspirer à un monde meilleur sans la protection des filles qui sont le fondement d’un avenir apaisé et durable. Pour ce faire, elles ont ainsi le droit de vivre en sécurité, de recevoir une éducation de qualité et d’être en bonne santé, non seulement pendant leurs années de formation, mais aussi lorsqu'elles deviennent des femmes.

Selon l’Unesco, si elles bénéficient d'un soutien et d'une éducation efficaces, les filles ont le potentiel de changer le monde, à la fois en tant que filles autonomes d'aujourd'hui et en tant que travailleuses, entrepreneuses, mentors, chefs de famille, dirigeantes politiques et mères de demain.

Dès lors, investir dans la réalisation du pouvoir des filles, c'est défendre leurs droits aujourd'hui et promettre un avenir plus équitable et plus prospère, un avenir dans lequel la moitié de l'humanité est un partenaire égal dans la résolution des problèmes de changement climatique, de conflit politique, de croissance économique, de prévention des maladies et de durabilité mondiale, assure la même source.

Ces préoccupations sont en parfaite adéquation avec la vision de l'Agenda 2063 de l’Union Africaine qui appelle à une société plus inclusive dans laquelle tous les citoyens sont activement impliqués, particulièrement les femmes et les filles.

A cet effet, l'initiative de l'Union africaine d'un million d'ici 2021 est l'une des activités entreprises pour réaliser l'aspiration 6 de l'Agenda 2063 et vise à accroître l'inclusion et l'autonomisation des jeunes, afin de favoriser activement et de manière significative la pleine réalisation de l'Agenda 2063 de l'Afrique.

Par ailleurs, le Centre international pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique participe activement à travailler sur l’éducation des filles qui ont un potentiel élevé pour participer au développement du continent.

Ce centre a été créé sous le Département des ressources humaines, des sciences et de la technologie de la Commission de l’Union africaine pour coordonner la promotion de l’éducation des filles et des femmes en Afrique en vue de leur autonomisation économique, sociale et culturelle.

Ainsi, avec les programmes qu’il propose, l’avenir des filles du continent est assuré, car elles auront non seulement confiance en elles, mais également auront l’opportunité d’amplifier leurs voix et de soutenir leur pouvoir d'agir pour façonner des stratégies et des politiques qui garantissent un avenir meilleur pour tous, comme l’indique l’Unesco.

Selon l’organisme international, malgré les progrès, 122 millions de filles restent encore exclues de l'école. Il appelle ainsi à lever les obstacles, en particulier dans les domaines des STEM (Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), et célèbre les lauréats 2024 du Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes, reconnaissant leur rôle essentiel dans l'autonomisation des filles à l'échelle mondiale.