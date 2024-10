Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Octobre 2024

Gabon : Projet de constitution - Les proposition du parlement de Transition

Au Gabon, les parlementaires ont remis le 8 octobre 2024 au président de la transition leurs propositions d’amendements au projet de Constitution. Constitution qui doit être soumise à référendum avant la fin de l’année. Suppression du poste de Premier ministre, prérogatives du futur président du pays, critères d’éligibilité pour la présidentielle : le député Jean Bosco Ndjounga fait le point sur les propositions de l’Assemblé constituante concernant plusieurs points sensibles de l’avant-projet. Le député Jean Bosco Ndjounga, premier secrétaire de l’assemblée nationale, revient sur les dispositions qui suscitent beaucoup de controverses dans le pays. « Les parlementaires ont opté pour un régime combinant les éléments du régime présidentiel classique et du régime parlementaire, afin de créer un système hybride pour notre pays, commence-t-il par expliquer au micro de notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma. Le président de la République aura un pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale et le Parlement conservera la motion de censure qui permettrait de renverser le gouvernement au cas où c’est nécessaire. C’est un régime adapté à notre environnement » (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Eliminatoires CAN 2025 – Le gouvernement déploie une vaste opération de sécurité routière

Sous l’impulsion du ministre des Transports, Amadou Koné, une vaste opération de sensibilisation à la sécurité routière sera déployée sur les routes ivoiriennes lors des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévues du 10 au 15 octobre 2024.À cet effet, une réunion de travail a rassemblé les différentes parties prenantes le mercredi 9 octobre 2024, au cabinet du ministre des Transports. L’objectif de cette initiative est de garantir la sécurité des populations en assurant des déplacements sûrs sur les routes. Les équipes mobilisées mettront l’accent sur la sensibilisation dès le départ d’Abidjan, tout en déployant un dispositif particulier le long de la côtière et sur les principales routes menant à San Pedro. Pour rappel, les stades Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara d’Ebimpé à Abidjan, Charles Konan Banny de Yamoussoukro, ainsi que Laurent Pokou de San Pedro accueilleront les rencontres opposant la Côte d’Ivoire à la Guinée, au Burundi, à l’Éthiopie, au Bénin et au Burkina Faso. (Source : Fratmat.info)

Rca : Lutte contre la variole du singe- 2 millions de dollars octroyés par l’USAID

L’Agence des Etats Unis pour le Développement International (USAID) a annoncé la semaine dernière l’octroi de 2 millions de dollars, soit environ un milliard de FCFA au ministère de la Santé Publique et de la Population pour la réduction de l’épidémie de la variole du singe en Centrafrique. Des équipements de protection individuelle ont été également offerts au personnel de la santé pour leur sécurité sur le terrain. Le 26 juillet 2024, le ministère de la santé publique et de la population a déclaré l’épidémie de la virole de singe (MPOX) en Centrafrique. Depuis cette date, les partenaires internationaux, dont le gouvernement Américain à travers l’USAID, l’Unicef, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ont mené des actions concertées pour renforcer les efforts pour une réponse d’urgence et soutenir les agents de santé déployés sur le terrain afin de réduire la propagation du virus. (Source : abangui.com)

Niger : Coopération sous-régionale- Le Port de Lomé veut accroître ses liens avec Niger

Le Port Autonome de Lomé (PAL) est à l’offensive dans la sous- région ouest-africaine et sur le plan international pour soutenir sa dynamique d’amélioration constante de la qualité de ses services. Objectif, renforcer son attractivité régionale.Les émissaires de la Communauté Portuaire de Lomé, conduits par le Contre-Amiral Fogan Kodjo ADEGNON, Président de l’Alliance pour la Promotion du Port de Lomé (A2PL), se sont rendus au Niger pour une mission de prospection qui durera cinq jours, depuis le dimanche 6 jusqu’à ce vendredi 11 octobre 2024.Cette délégation échange avec les autorités nigériennes en charge des transports, du commerce, des douanes ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger pour présenter les mesures incitatives offertes par le Port de Lomé aux opérateurs économiques nigériens et faciliter le transit des marchandises à destination ou en provenance du Niger. (Source : aniamey.com)

Bénin : Département de la Donga - Un réseau de vol et recel de motos démantelé à Djougou

Quatre membres présumés d’une bande de voleurs de motocyclettes dans le 3è arrondissement de Djougou, département de la Donga, ont été interpellés le 07 octobre 2024.Une enquête ouverte suite à la résurgence des cas de vol de motocyclettes à Djougou, a permis à la police d’interpeller de deux suspects respectivement à Batoulou et à Ouaké le lundi 07 octobre 2024.Les aveux des prévenus ont mis les agents de police sur la piste d’autres membres de la bande. C’est ainsi que deux autres acolytes des suspects seront également arrêtés à Zongo et Sèmèrè. Deux motocyclettes de marque Haojue et Bajaj, déclarées volées et dont les enquêtes étaient en cours au niveau du commissariat du 3è arrondissement de Djougou ont été retrouvées à l’issue des perquisitions. (Source : acotonou.com)

Togo : Qualifs CAN 2025- L’Algérie renverse le Togo, le Burkina Faso déroule

Le jeudi 10 Octobre 2024, il n’y avait pas que la Ligue des Nations au menu. De l’autre côté de la Méditerranée, les équipes africaines bataillaient pour les éliminatoires de la prochaine CAN. L’Algérie avait une belle occasion de faire le break sur son premier poursuivant. Premiers du groupe E avec six points (2 victoires en deux matches), les Fennecs recevaient le Togo, deuxième avec deux points. En cas de victoire, les hommes de Vladimir Petkovic pouvaient donc prendre leurs distances. Sauf que tout a mal démarré pour les Verts avec l’ouverture du score de Klidje à la 11e minute. Menés, les Algériens ont dû patienter jusqu’à la demi-heure de jeu pour voir le Lyonnais Benrahma égaliser. (Source : alome.com)

Sénégal : Commerce frontalier- Dakar et Bamako se rapprochent

Un projet de commerce transfrontalier visant à faciliter les échanges entre le Mali et le Sénégal a été lancé à Tambacounda. Ce projet fait partie des activités mises en œuvre par le Programme pour la facilitation des échanges en Afrique de l’Ouest (FEAO). Le FEAO qui couvre neuf pays de la Cédéao est mis en œuvre sur les principaux corridors commerciaux des pays membres de cette organisation régionale. Le projet de commerce transfrontalier lancé à Tambacounda prend en compte le corridor Dakar-Bamako. Il est destiné aux femmes exerçant des activités commerciales entre les deux pays. (Source :adakar.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme au Sahel- Rapprochement entre deux structures

Le 10 Octobre 2024, à Bamako (Mali), le Centre national d’étude stratégiques du Burkina Faso (CNES-BF) et l’Ecole de maintien de la paix Alioun Blondin BEYE de Bamako en République du Mali (EMP-ABB) ont procédé à la signature d’une convention cadre de partenariat. Le Centre national d’étude stratégiques du Burkina Faso (CNES-BF) et l’Ecole de maintien de la paix Alioun Blondin BEYE de Bamako en République du Mali (EMP-ABB) ont procédé à la signature d’une convention cadre de partenariat le Centre national d’étude stratégiques du Burkina Faso (CNES-BF) et l’Ecole de maintien de la paix Alioun Blondin BEYE de Bamako en République du Mali (EMP-ABB) ont procédé à la signature d’une convention cadre de partenariat (Source : Burkina24)

Kenya : Sommet de Nairobi sur la taxation du tabac- La Société civile ivoirienne salue un "grand pas"

Aux côtés du gouvernement, des Ong engagées dans la lutte antitabac participent activement, depuis lundi, au Kenya, au Sommet africain visant le renforcement de la taxation des produits du tabac. S’il y a un acteur qui est le plus heureux de l’augmentation souhaitée des taxes sur les produits du tabac, c’est bien la société civile. Elle est fortement représentée et participe activement au Sommet africain sur la taxation du tabac ouvert le 7 octobre 2024, à Nairobi, et qui préconise aux Etats africains de durcir au maximum les mesures fiscales sur le tabac. Aux côtés de leurs pairs venus de plusieurs pays du continent et d’Asie, deux Ong ivoiriennes prennent part à ces assises. L’Ong Clucod (Comité clubs Unesco universitaires pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies) et l’Association de soutien à l’autopromotion sanitaire urbaine (Asapsu). (Source : Fratmat.info)

Mali : Justice et lois- Suspension du procès lié à l’avion présidentiel et aux équipements militaires surfacturés

Au Mali, coup de théâtre dans le procès des affaires de l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires surfacturés : le procès est suspendu. Ouvert le 24 septembre dans le cadre de la session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers, ce procès concerne deux complexes affaires de détournements de fonds publics qui remontent à 2014 et portent sur plus de 130 milliards de Fcfa. Neuf accusés, dont d’anciens ministres, des militaires et des hommes d’affaires sont poursuivis notamment pour « corruption », « atteinte aux biens publics » ou encore « faux et usage de faux ». Ce 9 octobre 2024, c’est à la demande des représentants de l’État malien que le tribunal a suspendu le procès. ( Source: Rfi)