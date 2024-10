Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - La RD Congo enchaîne une troisième victoire face à la Tanzanie

Trois matches, trois succès ! La RDC effectue un sans-faute dans les éliminatoires de la CAN 2025 avec une troisième victoire de suite face à la Tanzanie (1-0). La qualification pour le Maroc se rapproche pour les Congolais.

Dans cinq jours à Dar-es-Salam pour le match retour face à la Tanzanie, la RD Congo aura l'occasion de valider sa qualification pour la CAN 2025 en cas de victoire. À deux journées de la fin des éliminatoires, ce serait une belle performance pour l'équipe qui a fini 4e à la dernière CAN et qui ne cesse de progresser entre les mains du Français Sébastien Desabre.

Jeudi 10 octobre, sur sa pelouse du stade des Martyrs, la RDC a quand même eu beaucoup de mal à dompter la Tanzanie. Teigneuse, bien organisée, exploitant les failles de son adversaire, l'équipe de Taïfa stars n'était pas loin de créer l'exploit à Kinshasa. Il aurait sans doute fallu plus de réalisme de sa part et un peu de chance. Cela n'a pas manqué aux Congolais qui ont fait la différence grâce à un but contre son camp de Cement Mzize. On jouait la 54e minute d'un match mal maîtrisé par les Léopards quand Chancel Mbemba à la réception d'un corner place une tête qui retombe sur l'attaquant qui ne peut que dévier le ballon dans son propre camp.

Journaliste menacé...

Chancel Mbema, capitaine décisif, tout un symbole pour celui qui est mis au ban dans son club à Marseille, et qui reste irréprochable en sélection.

Cette ouverture du score aura le don de libérer enfin les hommes de Desabre qui prennent la mesure de leurs adversaires et se montrent de plus en plus dangereux, avec un Théo Bongonda très remuant, se créant plus d'occasions sans concrétiser.

Ce troisième succès de rang ouvre donc la voie royale aux Congolais, solides leaders de la poule H avec 5 points d'avance sur le deuxième, Tanzanie.

Mais la fête ne fut pas belle pour tôt le monde avec un journaliste agressé et menacé par un membre de la sécurité des Léopards qui a sorti son arme à feu pour l'intimider. Ce qui a poussé ses confrères à boycotter la conférence de presse d'après-match.