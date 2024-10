Togo: A Tokoin Tamé, il y fera beau !

Les choses bougent et surtout dans le bon sens à la Mairie de la Commune de Golfe 2. Après les enseignants et élèves, les femmes de marché, l'offensive en vue d'un jumelage avec des collectivités territoriales hors du continent, les enfants déscolarisés et les unités de production d'eau opérant sur son territoire communal, l'exécutif de la Mairie de cette commune située au coeur de Lomé, ouvre un nouveau chantier.

Il s'agit de celui concernant les pourtours du bassin de rétention de Tokoin Tamé. Le Mardi 1er Octobre, c'est une délégation à la tête de laquelle se trouvait le Maire principal par intérim, Edoh Komi, qui a fait une descente dans les environs. Objectif d'une telle mission dans laquelle, outre le DST (Directeur des Services Techniques), Messan Edem Evoda, se trouvait également le président de la Commission des Affaires sociales, le Conseiller municipal Alfa Wiyaou, faire un constat de l'existant et penser à comment faire pour mieux exploiter les alentours et créer un cadre om il fera bon vivre pour les populations.

Des mots du Maire Edoh Komi, ils verront ensemble avec les techniciens, « comment transformer le lieu ». Il fonde sa démarche sur le fait que l'on y sent « la vie, il y a de l'eau mais aussi de l'air frais. Nous sommes tous contents ». Et promet-il, « nous pensons travailler pour que l'environnement autour de ce bassin soit réalisé, soit matérialisé, ainsi, les gens peuvent venir se récréer, faire leur fête, se réjouir, et ça contribue à l'aisance que nous voulons donner à nos populations ».

%

Il est rejoint dans ses espérances pour les environs du bassin de rétention de Tokoin Tamé, par son collègue élu local, le Conseiller Wiyaou. « On a vu l'état dans lequel le bassin est. On a des idées, dans les jours à venir, on va d'abord assainir les alentours du bassin et essayer de voir dans quel contexte nous pouvons aménager pour créer un environnement propre à vivre avec de bon air. Pourquoi pas créer des activités génératrices de revenus. Avec les potentiels partenaires qui viendront, nous allons voir qu'est-ce que nous produire partant de notre bassin d'eau », a-t-il confié à notre reporter.

Et enfin, avec un regard de technicien, M. Evoda a constaté que « c'est un endroit un peu délaissé. Il y a une relative insalubrité qui sévit ici. Nous avons pris sur nous d'intervenir dans les jours qui suivent pour pouvoir assainir les lieux et redonner un certain attrait au lieu ». Il faudra dès lors s'attendre à une intervention rapide dans les jours à venir pour corriger ce qui doit l'être. « Nous allons très rapidement mobiliser nos équipes pour venir nettoyer et entretenir les abords pour que cet endroit bien positionné puisse servir d'endroit de repos aux populations », a dit le DST.

Les premiers coups de balaies, de coupe-coupe et autres outils de nettoyage et d'entretiens sont attendus dans les prochains jours, pour le grand bonheur des riverains.