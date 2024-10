Maroc: Oujda - Journée portes ouvertes à l'Institut de l'Organisation Alaouite de protection des aveugles

Oujda — Une Journée portes ouvertes a été organisée, jeudi, à l'Institut de l'Organisation Alaouite de protection des aveugles à Oujda, l'occasion de mettre en avant l'intérêt accordé aux aveugles et malvoyants et les services qui leur sont offerts par cet institut.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes organisées, du 07 au 11 octobre au sein des instituts d'enseignement et des centres socio-éducatifs de l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (OAPAM), sous le thème "Pour un établissement citoyen, ouvert et inclusif".

L'Organisation, présidée par SA la Princesse Lalla Lamia Essolh, vise à travers cette initiative à faire connaître les différents équipements et services offerts par ces établissements au profit des élèves aveugles et malvoyants.

A cette occasion, une exposition a été organisée pour mettre en lumière les outils et moyens pédagogiques utilisés par les aveugles et malvoyants dans le domaine de l'enseignement, comme la machine à écrire en braille, en plus des équipements spécifiques pour permettre à cette catégorie de pratiquer une activité sportive.

Dans une déclaration à la MAP, l'enseignante à l'Institut de l'Organisation Alaouite de protection des aveugles à Oujda, Hasna Hmidache, a souligné que ces journées portes ouvertes constituent une opportunité pour les parents et tuteurs d'élèves aveugles et pour le grand public de se renseigner sur les services éducatifs et sociaux, ainsi que sur les différentes activités que propose cet établissement au profit de cette frange de la société pour la préparer et l'intégrer dans les écoles publiques.

%

Pour sa part, Hassane Qouqouch, enseignant au sein du même institut, a mis l'accent sur le rôle de cette établissement et ses missions représentées dans l'enseignement des aveugles et malvoyants au sein d'un système éducatif public, précisant que l'enseignement dans cet institut, qui a été intégré dans la carte scolaire, comprend tous les cycles scolaires (primaire, collégial et secondaire) et s'appuie sur la méthode braille pour les personnes aveugles et malvoyantes en utilisant différentes méthodes pédagogiques.

Il a ajouté, dans une déclaration similaire, que l'institut, qui comprend notamment douze salles de classe, une bibliothèque, une salle informatique, deux pavillons (un pour les filles et un pour les garçons), une cuisine, une cantine, une salle pour les enseignants et des bureaux administratifs, propose des activités parascolaires, comme le sport (goalball, cécifoot ..), la musique, le théâtre et bien d'autres activités, qui aident l'élève aveugle à s'intégrer et à acquérir des compétences d'ouverture sur son environnement.

Selon l'OAPAM, l'organisation de ces journées portes ouvertes s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre effective de la convention de partenariat signée entre le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, dans le but de mettre en avant les compétences professionnelles et les moyens matériels et logistiques dont regorgent les établissements de l'Organisation, ainsi que le rôle primordial de l'OAPAM et de ses sections tant au niveau central que national.

Cet événement est l'occasion pour l'ensemble des partenaires aux niveaux local, provincial et régional d'interagir positivement, afin d'accompagner et de suivre les actions entreprises au sein de ces établissements.