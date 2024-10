Algérie: Impératif de la livraison partielle du projet de transfert d'eau de la SDEM de Fouka 2 vers Blida fin 2024

Blida — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a souligné jeudi à Blida, l'impératif de la livraison partielle du projet de transfert d'eau à partir de la Station de dessalement d'eau de mer (SDEM) Fouka 2 (Tipasa) vers Blida, à la fin de l'année 2024.

Inspectant les travaux de réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de 30.000 m3 à Bouinane (Blida), inscrit au titre du projet de transfert hydrique à partir de la SDEM de Fouka 2, le ministre a insisté sur "la nécessité de réception d'une partie de ce projet à la fin de l'année en cours, en vue d'en faire profiter les communes de Blida, Bouârfa, Ouled Yaich, Guerouaou, Soumaâ, et Beni Tamou".

"La réception totale de ce projet portant sur le transfert d'un volume quotidien de 100.000 m3 d'eau dessalée à partir de la station Fouka 2, au profit des communes de la partie Est de la wilaya, dont Meftah, Bougara, Larbaâ et Bouinane, interviendra durant le premier trimestre de 2025", selon les explications fournies par le directeur général de l'Algérienne des eaux (ADE), Mustapha Rekik.

Une enveloppe de 11 milliards de DA a été affectée à ce projet structurant s'étendant sur 95 km de conduites d'eau, et englobant la réalisation de trois (3) stations de pompage et six (6) réservoirs d'eau d'une capacité de 48.000 m3.

%

Cette visite à Blida a également permis au ministre de se rendre sur le chantier de réalisation d'une station d'épuration des eaux usées (STEP) à Bouinane, dont les travaux, estimés à 25%, sont à l'arrêt, depuis l'année dernière.

Sur place, M. Derbal a instruit les responsables en charge du projet (l'Office national d'assainissement) en vue de "le relancer le plus vite possible et de le confier à une entreprise de réalisation, dans le cadre d'un marché de gré à gré, en vue de le parachever dans les plus brefs délais".

Il a également souligné l'importance de ce projet "structurant" pour la wilaya en général et pour la région de façon particulière, au vu de la situation de cette STEP en réalisation dans un pôle urbain peuplé, outre sa contribution à l'éradication des points noirs de rejet anarchique des eaux usées en plein nature, et partant, la protection de l'environnement et des nappes souterraines.