Algérie: Formation professionnelle dans le secteur de la pêche - Hausse de plus de 33% des inscriptions pour l'année pédagogique 2024-2025

Alger — Le nombre de jeunes inscrits dans la formation professionnelle du secteur de la pêche et l'aquaculture a augmenté de plus de 33% pour l'année pédagogique 2024-2025, comparée à la même période de l'année pédagogique précédente, a indiqué jeudi, à Alger le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani.

Dans son allocution, à l'occasion de l'ouverture de l'année pédagogique 2024-2025 du secteur de la pêche, le ministre qui était accompagné du ministre de la Formation et l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a précisé que les instituts et écoles du secteur recevront 13.631 apprenants dans les différentes spécialités proposées dont 10.440 stagiaires dans les métiers de la pêche et de l'aquaculture.

Il a dans ce sens expliqué cette hausse par les campagnes d'information et de sensibilisation qui ont précédé le lancement de l'année pédagogique pour mettre en avant les différentes spécialités de formations qu'offre le secteur de la pêche.

Soulignant l'apport "d'une ressource humaine qualifiée, formée et innovante", le ministre a indiqué que son département ministériel s'employait à améliorer constamment la nomenclature sectorielle des spécialités de formation et à l'adapter aux besoins des professionnels de la mer et des opérateurs économiques.

Il a dans ce sens rappelé les orientations du Président de la République, qui visent le développement à grande échelle de l'aquaculture, de la pêche en haute mer et de la construction navale et les industries qui ont dépendent, outre l'amélioration des conditions économiques et sociales des professionnels de la pêche à travers la formation continue et le renforcement de la sécurité des marins.

Un bateau de plongée professionnelle et d'exploitation des ressources biologiques

Par ailleurs, le ministre a relevé que l'année pédagogique 2024-2025 du secteur de la pêche est marquée par la réception, dans les prochains jours, d'un nouveau bateau de plongée professionnelle et d'exploitation des ressources biologiques dont le corail, dans le cadre du renforcement des outils pédagogiques de formation.

L'année pédagogique est marquée également par l'inscription de 61 bacheliers dans les spécialités d'officier mécanicien et capitaine de pêche, outre des demandes de formation de technicien supérieur en aquaculture, "des spécialistes qui reviennent après des années d'éclipse", s'est-il réjoui.

Il a, à la même occasion, salué les efforts consentis par les enseignants des établissements de formation du secteur à l'échelle nationale, les invitant à coordonner les efforts pour une formation de qualité.

M. Badani a également appelé les cadres du secteur a poursuivre les efforts et oeuvrer pour la finalisation de l'émission de tous les textes juridiques qui définissent les modalités et les conditions d'octroi des certificats de formation dans le secteur, ainsi que la poursuite de l'opération des examens de validation des acquis de l'expérience professionnelle des professionnels de la mer en activité.

Il a également appelé à poursuivre les efforts de numérisation du système de formation du secteur et le travail continu pour l'évaluation du développement des programmes de formation du secteur de la pêche.

Au cours de cette cérémonie, tenue à l'Institut national supérieur de la pêche et de l'acquaculture (INSPA) à Bachdjarrah (Est d'Alger), deux conventions de coopération ont été signées.

La première concerne un jumelage entre l'INSPA et le centre de formation professionnelle de Hussein Dey (Alger) dans les domaines de la formation pratique dans la mécanique et l'électricité maritime, alors que la deuxième convention a été paraphée par l'INSPA et l'incubateur du secteur Aqua Incub relevant du Centre national de recherche dans la pêche et l'aquaculture de Bousmail (Tipasa). La convention vise la coopération dans les domaines de l'entrepreneuriat et l'innovation dans les filières de la pêche, aquaculture et les chaînes de valeurs.

Au cours de ce même évènement, il a été procédé a l'installation de la cellule nationale de l'ingénierie pédagogique dans le domaine de la pêche et l'aquaculture.

Aussi, l'entame de l'année pédagogique du secteur de la pêche a été l'occasion pour donner le coup d'envoi de la caravane annuelle maritime pédagogique de la formation, assurée par le navire école Benzaza de l'INSPA, qui devra faire plusieurs haltes à travers le littoral national, en coordination avec les instituts de formation et les chambres professionnelles de wilayas.