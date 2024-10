Tunisie: Arbitrage tunisien - Mourad Daami nommé pour mener la réforme

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé qu'il a été décidé à l'unanimité d'accepter la démission du superviseur général de l'arbitrage ainsi que des membres de la Direction nationale de l'arbitrage (DNA), par le Comité de normalisation chargé de la gestion de ses affaires.

La FTF a également annoncé la nomination de Mourad Daami à la tête de la DNA, dont voici la nouvelle composition :

Directeur : Mourad Daami

Commission de désignation des arbitres et commissaires : Mohamed Laaroussi Mansri, Hichem Guirat et Zoubaier Nouira

Commission de désignation des arbitres-assistants : Chokri Saadallah et Zouhaier Laaribi

Commission de désignation des arbitres de la ligue amateur : Riadh Harzi

Mohamed Ali Sellini et Mondher Latrach

Commission du développement de l'arbitrage et de l'arbitre assistant vidéo (VAR) :

Mohamed Meddeb et Abdelaziz Hamrouni

Commission de désignation des arbitres de la Ligue féminine : Monia Bedoui

Par ailleurs, la FTF a ajouté qu'une séance de travail a été tenue pour examiner le dossier de l'arbitrage, notamment les mécanismes de règlement des cotisations impayées des arbitres, ainsi que les questions relatives à la formation, à l'entraînement, aux conditions de formation et aux moyens de promouvoir le secteur de l'arbitrage afin de garantir le bon déroulement et la crédibilité des matchs.

%

Le Comité de normalisation de la FTF s'est engagé à régler progressivement les cotisations des arbitres au cours des prochains jours.

À cet égard, et afin de surmonter les difficultés, compte tenu de l'attention qu'elle porte au secteur de l'arbitrage, ledit Comité s'efforce de fournir des fonds en coordination avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et avec le concours des autorités tunisiennes ainsi que des Fédérations internationale et africaine de football, pour acquérir des équipements techniques et installer la technologie de l'arbitre assistant vidéo dans les plus brefs délais.

Le président du Comité de normalisation, Kamel Idir, a présenté les grandes lignes du futur plan de travail pour le développement du secteur de l'arbitrage, appelant les membres de son comité à redoubler d'efforts pour faire de la saison sportive un succès.