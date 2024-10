Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Le Burkina, avec un épatant Dango Ouattara, renverse le Burundi

Grâce notamment à un doublé de Dango Ouattara, le Burkina Faso est venu à bout du Burundi (4-1) qui avait pourtant ouvert le score. Les Étalons gardent la tête de la poule L devant le Sénégal.

Dix minutes de folie pour tout renverser ! Mené dès la quatrième minute après un but de Bienvenue Kanakimana, le Burkina Faso a retourné une situation mal embarquée entre la 33e et la 44e minute. En grande partie grâce au talent de Dango Ouattara. C'est le joueur Bournemouth qui égalise en effet d'une reprise de la tête sur un corner bien exécuté par Bertrand Traoré (33e).

Deux minutes plus tard, Sacha Banse donne l'avantage aux siens après avoir donné le tournis à la défense burundaise. Un but sur lequel le portier des Hirondelles, Matteo Nkurunziza n'est pas sans reproche. Il n'a pas non plus fait grand-chose pour empêcher Dango Ouattara de s'offrir un doublé en laissant passer une frappe anodine de l'attaquant dans son but. Ouattara qui avait touché le poteau quelques minutes plus tôt, permettait à son équipe de faire le break juste avant la mi-temps (44e).

Tout avait donc bien commencé pour le Burundi avec ce but de Kanakimana qui profite d'une double erreur de Blati Touré et d'Edmond Tapsoba pour remporter son duel face à Farid Ouedraogo (4e). Mais la défense n'a pu tenir face aux assauts des Étalons. Et le remplacement dès la mi-temps du gardien Nkurunziza ne présageait rien de bon. Son suppléant Jonathan Nahimana va être fautif sur le quatrième but des Burkinabè en relâchant le ballon devant Issoufou Dayot qui ne se prive pas de corser l'addition (49e). Malgré cette erreur, Nahimana va contribuer à arrêter un peu l'hémorragie grâce à ses parades en fin de rencontre.

Le Burkina, qui disputait cette rencontre au stade Alassane-Ouattara d'Ébimpé en Côte d'Ivoire, était comme à la maison et semble bien parti pour décrocher son billet pour la CAN 2025 au Maroc. Avec cette victoire, les hommes de Brama Traoré confortent la place de leader du groupe L devant le Sénégal qui joue vendredi face au Malawi.