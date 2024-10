Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - À domicile, l'Algérie bat largement le Togo et reste en tête de son groupe

L'Algérie accueillait ce jeudi 10 octobre le Togo sur la pelouse du stade du 19-Mai-1956 d'Annaba pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Fennecs l'ont emporté 5-1.

Les Algériens, vainqueurs lors de leurs deux premiers matchs des qualifications face respectivement à la Guinée équatoriale et au Liberia, ont l'occasion de prendre une sérieuse option de qualification face aux Togolais. L'Algérie aborde cette rencontre en toute confiance, trop peut-être, puisqu'elle est cueillie à froid en tout début de rencontre lorsque, complétement esseulé, Thibault Klidje bénéficie d'un superbe centre dans la surface et trompe Alexis Guendouz d'un petit lob subtil (11e). Il signe ainsi le premier but encaissé par les Verts depuis le début de ces éliminatoires.

Si Ramy Bensebaïni est proche d'égaliser de la tête après un coup franc titré par Riyad Mahrez (27e), l'attaquant lyonnais Saïd Benrahma se charge de remettre les deux équipes à égalité grâce à une frappe puissante qui se loge dans la lucarne de Wassiou Ouro-Gneni (29e). Si les Fennecs ont su réagir avec Benrahma, le score est toujours à un partout à la pause malgré la domination algérienne.

Un festival algérien en seconde période

En seconde période, après une sortie du portier togolais qui fauchait Bounedjah dans la surface, l'arbitre siffle un penalty transformé sans hésitation par Saïd Benrahma qui s'offre un doublé devant plus de 50 000 spectateurs. L'Algérie, invaincue dans l'enceinte d'Annaba depuis 1998, reprend l'avantage (55e). À la 62e minute, Baghdad Bounedjah a la possibilité d'inscrire le troisième but algérien après un ballon repoussé par le portier togolais. L'ancien joueur de l'Étoile sportive du Sahel manque la cible. C'est finalement Houssem Aouar qui permet aux Verts de prendre le large avec un tir à l'entrée de la surface (69e) avant qu'Amine Gouiri n'assomme les Togolais (86e). Dans le temps additionnel, Mohamed Amoura ajoute le cinquième but face à des Togolais complètement dépassés.

Les Algériens se rendront à Lomé pour le match retour, le lundi 14 octobre au stade de Kégué, pour le compte de la 4e journée. Les deux premiers de chaque groupe de qualification sont qualifiés directement pour la phase finale qui se déroulera au Maroc.