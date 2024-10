analyse

Petite question : quel est le point commun entre ces titres ? Un continent sombre en quête de lumière ; Bien sûr, Ebola est grave. L'Afrique connaît pire, ou Magie et cannibalisme dans la jungle africaine. Vous l'avez deviné, ils traitent tous de l'Afrique. Mais la réponse la plus correcte est qu'il s'agit de titres parus dans le prestigieux journal New York Times.

Ce ne sont que quelques exemples de la manière dont de nombreux organes d'information traditionnels occidentaux ont historiquement parlé de l'Afrique. Aujourd'hui, les reportages qui renforcent les perceptions négatives, les stéréotypes et les fausses représentations raciales sont en baisse. Mais les préjudices infligés au continent et à ses communautés ne sont toujours pas réparés.

La spécialiste américaine des médias Meredith Clark a prédit que 2021 serait « l'année où le journalisme commencera à payer des réparations ». Elle a inventé le terme « journalisme réparateur » pour désigner une nouvelle approche permettant aux médias américains de « se racheter ... par des choix éditoriaux radicalement inclusifs ».

Comme pour répondre à cet appel, de nombreux organes de presse ont publié d'importantes excuses. Ces excuses reconnaissent leur traitement racialisé de l'actualité ou les liens avec l'esclavage.

D'autres formes de réparation ont également été reconnues. Le projet 1619 du New York Times Magazine, par exemple, est une plateforme permettant aux communautés marginalisées de revisiter l'histoire de l'esclavage et du racisme. Au Royaume-Uni, le Guardian a créé un projet similaire, Cotton Capital, dans le cadre d'un [programme plus large] de justice réparatrice.

Les chercheurs ont soutenu que cette approche repose sur une stratégie de « réécriture journalistique » de l'actualité.

Il y a quelques développements positifs dans la façon dont l'Afrique est couverte au niveau international. Mais un changement culturel est nécessaire, principalement dans la manière dont les informations sont produites. Il faut pour cela repenser la formation en journalisme et passer à des approches plus orientées vers la communauté.

Dans cette démarche de réévaluation, les médias africains ne devraient-ils pas également faire le point sur le rôle historique préjudiciable qu'ils ont joué en soutenant les intérêts coloniaux et les perspectives du Nord ?

En tant que spécialistes des médias, nous nous intéressons au fonctionnement du journalisme sur le continent. Nous avons étudié la manière dont les journalistes africains traitent l'actualité africaine par rapport aux médias d'information mondiaux. Dans un livre à paraître, Wahutu examine les forces qui ont façonné le journalisme africain et les raisons pour lesquelles les récits africains ont été marginalisés par les journalistes africains.

Il est essentiel pour les pays du monde minoritaire de faire face à une sombre histoire de colonisation, d'esclavage, de génocide ou de discrimination raciale. Mais une autre question se pose : comment-- ou même si -- les organisations et les professionnels de l'information en Afrique doivent eux-mêmes affronter cette réalité?

L'Afrique doit-elle faire ses propres comptes ?

La presse a une longue histoire en Afrique. Le premier journal est apparu à la fin des années 1700 en Égypte, suivi par l'Afrique du Sud en 1800 et la Sierra Leone en 1801.

Les journaux indigènes, tels que The Lagos Weekly Record (Nigeria), L'Action tunisienne (Tunisie), Imvo Zabantsundu (Afrique du Sud) et Njata ya Kirinyaga (Kenya), n'hésitaient pas à dénoncer les maux du gouvernement colonial ou des élites africaines.

Cette situation allait changer après l'indépendance en raison de la répression politique exercée par les nouveaux gouvernements africains, ainsi que des approches occidentales de l'éducation et de la formation en journalisme qui étaient devenues la norme. L'État était généralement traité avec des gants ou comme une source d'information. Le public était généralement traité comme « l'homme dans l'usine de biscuiterie » désintéressé de la politique et était préoccupé par le sport.

Les recherches montrent que, lorsqu'ils couvrent des événements internationaux se déroulant sur le continent, les journaux africains ont davantage tendance à obtenir leurs informations auprès d'organisations et d'acteurs du monde occidental qu'auprès d'autres pays d'Afrique.

Cette situation est généralement présentée comme une conséquence nécessaire d'un manque de ressources. Par exemple, il peut être moins coûteux pour le Kenya d'obtenir des informations d'une agence de presse internationale que de journaux ougandais (dont certains appartiennent à des médias kenyans rivaux). Et, comme l'a dit un jour un journaliste :

Nous avons cette mentalité que les médias étrangers sont les meilleurs... jusqu'à ce qu'ils nous dénigrent.

Ainsi, si les correspondants du New York Times admettent que leur organisation représente mal l'Afrique, pourquoi les articles du New York Times seraient-ils publiés dans les journaux du Kenya ? Surtout lorsqu'ils parlent d'événements qui se déroulent au Kenya ? Quelles que soient les raisons - et il y en a beaucoup - il est temps pour les organes de presse africains d'envisager un journalisme réparateur. Il faut se demander si ou comment le journalisme africain a perpétué ces fausses représentations par le biais de l'externalisation du travail ou de ce que l'on entend par « bon journalisme ».

De nombreux organes de presse en Afrique doivent encore examiner de manière adéquate la façon dont ils ont internalisé les approches normatives blanches du journalisme.

Le National Geographic s'est excusé pour avoir présenté les Aborigènes australiens comme des « sauvages ». Peut-être devrions-nous demander à certains journaux kenyans de s'excuser pour avoir cherché à étendre la présence de l'armée coloniale et donc la violence à l'encontre des Kényans.

L'avenir

Une nouvelle période de prise de conscience culturelle aux États-Unis et au Royaume-Uni a ouvert la voie à un dialogue mondial sur le journalisme de réparation. Parmi les propositions figurent la nécessité pour les organisations de presse de repenser leurs méthodes de traitement médiatique. Il s'agit notamment d'une couverture plus soutenue des communautés mal représentées, d'un traitement plus juste des communautés minoritaires à l'avenir et d'un journalisme élargi pour inclure des voix mises à l'écart dans les reportages, telles que celles des artistes et des activistes.

Le journalisme africain au sein du continent doit retrouver son rôle historiquement engagé au lieu de continuer à reproduire les pratiques nuisibles venues de l'Occident. Il est nécessaire de raconter à nouveau les réalités du continent en évitant les divisions adoptées par les premières élites politiques.

Notre recherche propose que les organes de presse africains se considèrent comme des chroniqueurs de l'histoire contemporaine et des créateurs d'archives pour les générations futures.

Les médias d'information jouent un rôle clé non seulement dans la construction de la réalité, mais aussi dans son archivage. Ils façonnent la manière dont leurs publics perçoivent leur quotidien, ce qui influence à son tour leur vision de l'avenir et leurs souvenirs du passé. Cette dynamique laisse une empreinte durable sur le regard qui sera porté par les générations sur des régions comme l'Afrique.

j Siguru Wahutu, Assistant Professor of Media and Genocide, New York University

David Cheruiyot, Assistant Professor of Journalism and Media Studies, University of Groningen