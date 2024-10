Afrique: Changement climatique - Les directeurs pays de l'Inades formés aux procédures et montages de projets Fonds vert climat et Fonds d'adaptation

Dans le souci d'améliorer leurs compréhensions des protocoles et des exigences des Fonds vert climat (Fvc) et fonds d'adaptation (Fa), afin d'élaborer des projets éligibles aux mécanismes de financement climatique, les directeurs pays de l'Inades et leurs collaborateurs ont pris part à un atelier de formation sur la finance climatique, du 9 au 11 octobre 2024 à Abidjan.

Expliquant la finance climat, le secrétaire général de l'Inades Formation, Adessou Kwaku Sena, a souligné qu'elle constitue une ressource essentielle pour soutenir l'action climatique, notamment en aidant les communautés vulnérables à s'adapter aux effets du changement climatique, et en atténuant les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités économiques. Elle permet aux pays et aux communautés les plus vulnérables, qui manquent de ressources, de bénéficier d'un soutien financier. C'est donc une opportunité majeure à saisir pour mobiliser les ressources nécessaires à la transformation des sociétés.

À la fin dudit atelier, les personnalités formées en collaboration avec des experts seront en mesures de produire des projets capables de générer un fort impact en matière de réduction des émissions ou de renforcement de la résilience des communautés locales. « La clé réside dans la qualité des ressources humaines, la pertinence des projets soumis, et leur capacité à répondre aux besoins des populations face aux défis climatiques », a éclairé, le formateur, Aman Nicaise. Qui a souligné que spécifiquement la formation est basée sur la structuration de projets et la compréhension des instruments financiers.

Au nom de tous les participants, Karangwa Innocent du bureau national Inades-Formation Congo, a trouvé la formation est essentielle. Pour lui, nul doute qu'elle permettra d'atténuer les effets du changement climatique des différentes communautés en Afrique. Rappelons que l'Inades-formation est une association internationale de développement qui agit aux côtés des communautés vulnérables en Afrique. Basée en Côte d'Ivoire et reconnue d'utilité publique dans ce pays depuis 1977, elle est présente dans plusieurs pays africains.