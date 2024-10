Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - Le Botswana surprend le Cap-Vert, la RD Congo poursuit son chemin, le Ghana tenu en échec par le Soudan

Dans leur match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Groupe C, le Botswana a réussi à s'imposer 1-0 à l'extérieur contre le Cap-Vert, jeudi, grâce à un but précoce marqué par Tumisang Orebonye.

Dès la deuxième minute, l'attaquant a marqué en profitant d'une contre-attaque rapide et d'une passe parfaitement calibrée de Kabelo Seakanyeng, concluant avec une frappe vigoureuse dans la lucarne.

Grâce à cette victoire, le Botswana atteint trois points, se mettant à égalité avec le Cap-Vert, qui a aussi trois points après avoir disputé trois matchs. L'Égypte est en tête du groupe avec six points en deux rencontres, tandis que la Mauritanie, qui ne compte qu'un point, affrontera l'Égypte vendredi pour tenter de combler le fossé.

Le Cap-Vert a tout mis en oeuvre pour égaliser, en dominant la possession et en multipliant les occasions, mais la défense solide du Botswana, dirigée par Goitseone Phoko au poste de gardien, a résisté. Fabrício Garcia et Jovane Cabral ont failli marquer en fin de match, mais le Botswana a réussi à préserver sa victoire, laissant le Cap-Vert frustré et voyant ses chances de progression compromises.

La RD Congo devance la Tanzanie dans le Groupe H

La RD Congo a poursuivi son parcours sans faute dans le Groupe H en s'imposant lors d'un match serré contre la Tanzanie, avec un score de 1-0 au Stade des Martyrs, grâce à un but contre son camp de Clement Mzize en seconde période. L'incident s'est produit à la 53e minute, lorsque Mzize a malencontreusement dévié un centre congolais dans ses propres buts, permettant ainsi aux locaux de prendre un précieux avantage.

Cette victoire permet à la RD Congo de totaliser neuf points en trois rencontres, les plaçant solidement en tête de leur groupe. La Tanzanie, quant à elle, est à la deuxième place avec quatre points, tandis que l'Éthiopie et la Guinée, qui n'ont encore obtenu aucune victoire, se positionnent respectivement aux troisième et quatrième places avant leur rencontre imminente samedi.

Le match a été âprement disputé, avec des occasions pour la Tanzanie, qui n'a toutefois pas su les convertir. Mbwana Samatta et Feisal Salum ont éprouvé la défense congolaise, mais les hôtes sont restés vigilants, alors qu'Arthur Masuaku a presque doublé l'avance avec un coup franc qui a heurté la barre. Ce résultat force la Tanzanie à obtenir un résultat favorable lors de son prochain match pour espérer maintenir ses chances de qualification.

Le Ghana tenu en échec par le Soudan

Le Ghana voit sa campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations compromise après un match nul 0-0 contre le Soudan au stade Accra Sports ce jeudi. Ils ont dominé la possession du ballon et ont eu plusieurs occasions, mais n'ont pas réussi à concrétiser. Les Black Stars pointent maintenant à la troisième place du Groupe F avec seulement deux points après trois matchs, tandis que le Soudan arrache un point qui les place en deuxième position avec quatre points.

L'Angola est en tête du groupe avec six points en deux matchs, alors que le Niger se retrouve en bas avec un point. L'Angola va affronter le Niger ce vendredi. Dans un match frustrant pour le Ghana, Mohammed Kudus et Iñaki Williams ont été les plus proches de marquer, mais la défense soudanaise, dirigée par Mohamed Al Mustafa, a bien tenu. Les attaquants ghanéens ont rencontré des difficultés à percer une défense soudanaise bien organisée, qui a réussi à tenir le match nul malgré une pression forte en fin de rencontre.