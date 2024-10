Afrique: CAN de Beach Soccer - Le Sénégal a un statut à faire respecter

Le Sénégal fort de ses nombreux succès, continue de représenter l'Afrique avec honneur et ambition, et de montrer que le continent africain a sa place parmi les meilleures équipes du monde dans cette discipline unique, qu'est le beach soccer.

Profil du Sénégal

Surnom : Lions de la Teranga

Séléctionneur : Jean Ngalla Capitaine : Al Seyni Ndiaye

Le sélectionneur : Jean Ngalla Sylla

Jean Ngalla, également connu sous le nom de Ngalla Sylla, est un entraîneur sénégalais de beach soccer qui a marqué le sport en Afrique par sa vision et ses réalisations. A la tête de l'équipe nationale du Sénégal, il a remporté quatre titres consécutifs à la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer en 2016, 2018, 2021 et 2022. Sa direction a également conduit le Sénégal aux demi-finales de la Coupe du Monde de beach soccer de en 2021, faisant de lui une figure clé dans le développement de ce sport sur le continent.

En avril 2022, Ngalla a pris les rênes de l'équipe nationale de beach soccer du Maroc. Sous sa direction, le Maroc a remporté plusieurs trophées, dont le tournoi COSAFA en 2024 et les Jeux africains de la plage en 2023. Toutefois, en mai 2024, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a décidé de ne pas renouveler son contrat en tant que sélectionneur, mais il a été réaffecté pour diriger les sélections des jeunes catégories.Ngalla est reconnu pour sa capacité à développer le potentiel des joueurs, combinant préparation physique et stratégies de jeu innovantes.

%

Son engagement à promouvoir le beach soccer en Afrique se reflète dans son approche axée sur le mental et la cohésion d'équipe. Malgré les changements dans sa carrière, il continue d'influencer positivement le paysage du beach soccer en Afrique, en cultivant une nouvelle génération de talents et en élargissant la base de ce sport au sein de la jeunesse sénégalaise et marocaine.

Sa passion et son expertise demeurent des atouts précieux pour le sport, et son parcours inspire les futurs entraîneurs et joueurs dans le domaine du beach soccer.

Le joueur clé : Al Seyni Ndiaye

Al Seyni Ndiaye, gardien et capitaine de l'équipe sénégalaise de beach soccer, est une figure emblématique du sport en Afrique. Âgé de 29 ans, il fait ses débuts internationaux avec l'équipe nationale en 2015 et est devenu un pilier de l'équipe au fil des années. En tant que gardien, Ndiaye est reconnu pour ses réflexes exceptionnels et son leadership sur le terrain.

Son rôle est crucial, non seulement pour la défense, mais aussi en tant que motivateur de ses coéquipiers. En 2021, Ndiaye a joué un rôle déterminant lors de la victoire du Sénégal en finale contre le Mozambique, contribuant à la conquête de leur quatrième titre consécutif. Il a également été instrumental lors des compétitions internationales, atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde de beach soccer, ce qui a marqué un tournant pour le beach soccer africain.

En dehors du terrain, Ndiaye est admiré pour son humilité et son engagement envers le développement du sport au Sénégal. Il s'implique régulièrement dans des initiatives visant à encourager les jeunes à pratiquer le beach soccer, faisant de lui un modèle pour la prochaine génération. Son leadership, allié à sa passion pour le jeu, continue de galvaniser ses coéquipiers et les fans.

Palmarès

L'équipe de beach soccer du Sénégal a forgé une réputation impressionnante, marquée par de nombreux succès sur le continent africain ainsi qu'à l'échelle mondiale.

● Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer

Vainqueur :7 titres (2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022)

Finaliste : 2 fois (2007 et 2015)

● Coupe du Monde de Beach Soccer

Demi-finaliste : 2021 (4e place)

Calendrier des matchs du Sénégal dans le Groupe B

Sénégal - Mauritanie : 20 octobre 2024

Sénégal - Malawi : 21 octobre 2024

Mozambique - Sénégal : 22 octobre 2024