Maroc: Province d'Al Hoceima - La campagne de renouvellement de la CNIE se poursuit dans plusieurs communes rurales

La campagne menée dans la commune d'Issaguen, relevant de la province d'Al Hoceima, pour le renouvellement de la Carte Nationale d'Identité Electronique (CNIE), a connu, jeudi, une forte affluence malgré les intempéries.

Initiée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) afin de faciliter l'accès à ce service pour les populations des zones éloignées, la campagne a permis à des dizaines de citoyens, dont un grand nombre de bénéficiaires de la Grâce accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, de se rendre au siège du Caïdat d'Issaguen où un espace a été spécialement aménagé par la DGSN pour renouveler les cartes nationales d'identité électronique.

Et pour rapprocher les services administratifs aux citoyens et leur éviter une longue attente, les équipes de la DGSN, à bord d'unités mobiles d'enregistrement des données identitaires et dotées d'appareils de prise d'empreintes, ont assisté les bénéficiaires de cette campagne durant les différentes étapes du processus de renouvellement de la CNIE.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de service de la documentation et des titres identitaires au sein de la préfecture de police d'Al Hoceima, Jamal Jiah, a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité menée par la préfecture de police, qui tend à rapprocher l'administration des citoyens vivant dans les zones montagneuses et isolées.

Cette initiative, qui a débuté le 7 octobre, a fait escale auparavant dans la commune de Ketama, où de nombreux citoyens étaient venus pour le renouvellement de la CNIE, a-t-il poursuivi, ajoutant que plusieurs personnes parmi eux ont bénéficié de la Grâce accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Dans ce cadre, la DGSN a mis en place des unités mobiles d'enregistrement des données identitaires dotées des dernières technologies, et a également mobilisé des ressources humaines qualifiées et compétentes, afin de garantir le bon déroulement de cette opération.

De son côté, Mohamed O., un des bénéficiaires de la Grâce Royale, a tenu à remercier SM le Roi Mohammed VI pour l'attention portée à cette catégorie de la population, ainsi que pour l'octroi de cette opportunité qui leur garantit une réinsertion normale et fluide dans la vie sociale et administrative.

"Nous avons l'impression de renaître à nouveau", a-t-il souligné, ajoutant qu'avant la Grâce Royale "nous ne pouvions pas accéder aux hôpitaux et nous devions vivre cachés. Aujourd'hui nous pouvons à nouveau faire partie de la société et vivre en toute tranquillité".

Mohamed O. s'est félicité, quant à lui, de l'efficacité et de l'abnégation dont fait preuve la DGSN pour la réussite de cette initiative, qui lui a évité une longue route et des frais de transport conséquents jusqu'à la préfecture de police la plus proche.

La campagne de renouvellement se poursuivra dans les Caïdats de Ikaouen, Beni Mansour, Arbiaa Taourirt, Beni Ensar, Beni Hadifa, Beni Boufrah et de Taberrante, afin de couvrir toutes les communes rurales de la province d'Al Hoceima.