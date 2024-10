Maroc: Blue Africa Summit - L'Initiative Atlantique de SM le Roi, vecteur d'intégration économique aux niveaux continental et international (M. Lahjomri)

Tanger — Le Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a mis en avant, jeudi à Tanger, l'Initiative Atlantique de SM le Roi Mohammed VI pour le Sahel, vecteur d'intégration économique aux niveaux continental et international.

"L'Initiative atlantique de SM le Roi Mohammed VI pour le Sahel constitue le fondement de la création d'une grande zone reliant l'Europe et l'Afrique, et ouvre ainsi des horizons importants pour la transformation économique dans la région, tout en renforçant le rôle de la façade atlantique Afrique, en faisant ainsi un vecteur de l'intégration économique aux niveaux continental et international", a souligné M. Lahjomri, à l'ouverture de la 2ème édition du Blue Africa Summit.

Cette 2ème édition du sommet est l'occasion de mettre en exergue, dans sa portée enrichissante, l'importante initiative de SM le Roi Mohammed VI, qui invite à une refondation des océans comme des routes maritimes imaginées en autostrades de la nouvelle coopération mondiale, a-t-il noté, faisant savoir que cette vision est capitale pour reconnecter, désenclaver et régénérer le lien universel.

"La Vision Royale invite surtout à ce que la réflexion sur les perspectives et promesses aquatiques soit un atout majeur en termes de connectivité du vivant", a relevé M. Lahjomri, précisant que les participants à ce Sommet sont réunis pour une Afrique pleinement connectée à l'Europe, aux Amériques comme à l'Asie. Les débats s'inscrivent dans un agenda international précis, celui d'une journée de consultation africaine préparatoire à la 3ème Conférence des Nations Unies sur les Océans qui se tiendra à Nice (France) en 2025, a-t-il ajouté.

"Il sera donc question durant nos échanges, de l'économie bleue, autrement dit, de l'exploitation des fonds marins, de la meilleure connaissance scientifique des océans, des politiques publiques à mobiliser, des indicateurs sur la vie océane et de nombreux sujets relatifs aux préoccupations environnementales", a-t-il soutenu.

M. Lahjomri a, par ailleurs, mis en avant l'importance des projets innovants en la matière initiés par des jeunes, expliquant que ces initiatives entrepreneuriales explorent les richesses maritimes tout en veillant à la préservation de l'environnement.

"Connecter pleinement l'Afrique aux autres continents à travers ses ports, détroits et canaux maritimes, dans un réseau dynamique reliant l'océan Indien, le canal de Mozambique, la mer rouge, le golfe Persique, la Méditerranée, la mer de sable qu'est le Sahara, et l'océan Atlantique est notre vision trans-aquatique pour aller de la terre à l'eau et pour que l'eau, soit un élément stabilisateur de toute vie terrestre", a fait observer M. Lahjomri.

L'Afrique se révèle aujourd'hui comme une grande puissance océanique après s'être longtemps pensée comme "continentale", loin des grands enjeux maritimes, a-t-il relevé, ajoutant "Le Blue Africa Summit est donc une opportunité unique de rassembler tous les acteurs concernés pour réfléchir ensemble à des stratégies efficaces et inclusives.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement rassemble près de 100 experts scientifiques, acteurs économiques et responsables politiques pour débattre des défis et des opportunités que représente l'océan pour l'Afrique.

L'un des objectifs principaux de cette édition, organisée par l'Académie du Royaume du Maroc en partenariat avec le Forum mondial de la mer et la Saison bleue, est d'encourager la transition vers une économie bleue, où la gestion durable des ressources marines contribue à la croissance économique, tout en protégeant l'environnement.

Le sommet s'articule autour de thématiques essentielles, telles que la sécurité maritime, la gestion durable des ressources, la pêche responsable, le développement d'une économie bleue durable et la recherche scientifique.