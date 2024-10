Togo: Les technologies numériques au service des patients

Le Togo franchit une nouvelle étape importante dans ses efforts de promotion et d'amélioration de l'accès à la santé pour tous.

Jeudi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Tchin Darre, accompagné de Binta Sanneh, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à Lomé, a t posé la première pierre du Centre National de Santé Digitale (CNSD), un projet ambitieux qui positionnera le pays en tant que pionnier en matière de santé numérique en Afrique de l'Ouest.

La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux acteurs du système de santé ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Ce centre, le premier du genre dans la sous-région, illustre l'engagement du gouvernement à moderniser son système de santé grâce aux nouvelles technologies et à favoriser un meilleur accès aux soins, notamment pour les populations vulnérables.

Lors de son discours, Tchin Darre a salué la vision du chef de l'État qui s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il a également rappelé que ce projet est une contribution majeure à la mise en place de la couverture sanitaire universelle (CSU), l'un des principaux objectifs des pouvoirs publics en matière de santé publique.

Le projet du CNSD, financé à hauteur de près de 2 millions de dollars par le PNUD, répond à plusieurs objectifs prioritaires. Binta Sanneh a exprimé sa satisfaction de voir cette initiative naître et a souligné l'importance de l'usage des technologies numériques dans la lutte contre les inégalités d'accès aux soins.

Le CNSD vise à répondre à trois grands défis en matière de santé :

La santé maternelle et infantile : Le centre s'engage à réduire la mortalité maternelle et infantile au Togo en rendant disponibles des technologies innovantes, telles que l'échographie obstétricale. Ces outils permettront aux populations les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes, d'accéder à un diagnostic médical fiable, même à distance, grâce à la télémédecine.

Les maladies non transmissibles et tropicales négligées : Le CNSD se concentrera également sur la prise en charge des maladies de la peau dans les zones défavorisées. En intégrant la télédermatologie et en respectant les principes d'équité et de genre, le centre assurera une couverture de soins plus étendue et plus accessible.

La gestion des épidémies et des pandémies : La télémédecine sera au coeur de la réponse aux crises sanitaires majeures, telles que les épidémies et pandémies. Le centre aidera à décongestionner les infrastructures sanitaires lors de périodes de forte affluence, garantissant ainsi la continuité des soins.

Les travaux de construction du CNSD, qui s'étaleront sur une durée de 20 mois, s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer la résilience du système de santé, tout en intégrant les objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé.

Le CNSD vient compléter un ensemble d'initiatives visant à renforcer la sécurité sanitaire.

En plus de la télémédecine, le centre permettra également la formation continue des professionnels de santé, la téléconsultation ainsi que des échanges entre les praticiens sur des cas cliniques complexes.

Ce projet d'envergure permettra au Togo de se doter d'un outil moderne, capable de répondre aux besoins croissants de la population en matière de soins, tout en contribuant à la réduction des inégalités dans l'accès aux services de santé.

Le Centre est une avancée majeure pour le Togo et une preuve de l'ambition du pays de s'imposer comme un modèle en matière de santé numérique en Afrique de l'Ouest.