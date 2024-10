Maroc: Programme 'Forsa' - Un taux de couverure de 74% (Mme Ammor)

Rabat — Le programme gouvernemental "Forsa" affiche un taux de couverture de 74% à ce jour, a indiqué, jeudi, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Sur les 21.158 projets financés à ce jour, le programme affiche un taux de couverture "exceptionnel" de 74%, avec une performance particulièrement remarquable dans certaines régions, comme Guelmim-Oued Noun, Dakhla-Oued Ed-Dahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, et l'Oriental avec des taux de couverture supérieurs à 85%, a souligné Mme Ammor dans un communiqué.

Le programme a également permis la création de 36.920 emplois à ce jour, dont 44% sont occupés par des femmes, a indiqué Mme Ammor lors d'une réunion de suivi post-financement du programme, qualifiant cet impact de "significatif".

"Cela confirme le rôle important du programme dans la promotion de l'entrepreneuriat et, plus globalement, dans le développement de l'emploi des jeunes et des femmes", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, dans le cadre du processus de remboursement des prêts du programme Forsa, les porteurs de projets ont bénéficié d'un différé de 2 ans, a-t-elle rappelé, notant que près de 1.200 porteurs de projets ont commencé à ce jour à rembourser leurs traites suivant les tableaux d'amortissement convenus initialement.

Et de soutenir que l'objectif de programme est de garantir la réussite des entrepreneurs avant même d'aborder la question du recouvrement des échéances, selon le communiqué.

Ainsi, le suivi de ce programme s'articule autour de deux axes majeurs, notamment la réalisation du projet et l'avancement de l'activité entrepreneuriale, et permet d'examiner l'utilisation concrète des fonds octroyés, d'évaluer l'avancement des projets et de renseigner sur le démarrage effectif de l'activité.

Des indicateurs précis sont également utilisés pour mesurer l'impact du programme et l'activité des projets financés, selon la même source.