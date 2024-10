Maroc: L'instance de la présidence de la majorité se félicite de la cohésion de ses composantes et de la cohérence de ses positions

Rabat — L'instance de la présidence de la majorité gouvernementale s'est félicitée, mercredi à Rabat, de la cohésion de ses composantes et de la cohérence de ses positions au sujet de tous les dossiers, ce qui a eu un impact positif sur la gestion gouvernementale.

Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion, parvenu jeudi à la MAP, l'instance a indiqué que le gouvernement oeuvre de manière fluide, depuis son investiture, à la concrétisation de l'ensemble de ses engagements contenus dans le programme gouvernemental, d'une part, tout en interagissant avec célérité et de manière positive avec toutes les problématiques qui surgissent, d'autre part, dans le plein respect de l'ingénierie financière mise en place par l'Exécutif en vue d'assurer la pérennité du financement des chantiers sociaux.

Au cours de cette réunion ordinaire, la majorité a salué la forte implication du gouvernement dans la mise en oeuvre du chantier de l'Etat social en matière de généralisation de la couverture sanitaire, de logement et de santé, soulignant sa détermination à poursuivre l'édification d'une école publique de qualité, à travers l'adoption de réformes structurelles dans le secteur de l'éducation, en tant que préalable à la consolidation des fondements de l'État social, en plus de l'intérêt constant accordé par l'Exécutif à la réhabilitation du corps enseignant, illustré par les résultats du dialogue social avec les enseignants.

%

La majorité gouvernementale a salué la réussite de la rentrée scolaire, lancée avec une nouvelle philosophie de mise en oeuvre du chantier de l'Etat social, grâce notamment à une aide financière directe supplémentaire aux familles pour l'achat des manuels et fournitures scolaires, en application des Hautes Instructions Royales, un soutien qui, selon l'Instance, s'ajoute aux multiples aides financières directes dont bénéficient des millions d'enfants scolarisés.

En outre, la majorité gouvernementale s'est dite consciente de la problématique de l'inflation constatée au cours des deux dernières années et de la hausse continue des prix de certaines denrées, une situation qui s'explique principalement par des facteurs externes, rappelant que le gouvernement a fait face à cette situation avec volontarisme à travers de nombreuses mesures pratiques, dont le soutien financier direct aux ménages ou des interventions pour subventionner les prix de certaines matières et services, comme le transport, ou en veillant à assurer la stabilité des prix de l'eau et de l'électricité.

L'instance de la présidence de la majorité gouvernementale a réaffirmé la poursuite de l'action gouvernementale en vue d'améliorer la situation sociale et matérielle, d'augmenter les revenus et de promouvoir la classe moyenne, tout en continuant à œuvrer pour réaliser l'équité territoriale et promouvoir les zones vulnérables et pauvres. A ce titre, l'instance a annoncé qu'elle va se pencher sur le dossier de l'emploi, en le plaçant en tête des priorités pour la prochaine étape.

La Présidence de la majorité a, en outre, salué les efforts louables déployés par le gouvernement avec la célérité et le sérieux nécessaires, aussi bien pour la mise en oeuvre de son programme et de ses politiques publiques que dans le cadre de l'efficience et de l'efficacité dans la gestion des différents chocs et catastrophes naturelles qui ont touché le Maroc, conformément aux Hautes Directives Royales.

Il s'agit notamment de la gestion des répercussions du séisme d'Al Haouz ou encore des récentes inondations survenues dans les régions du Sud-Est du Royaume, à travers la mobilisation de 2,7 milliards de dirhams et le lancement d'un programme intégré de réhabilitation des zones sinistrées, ainsi que l'octroi d'une aide financière aux familles dont les habitations ont été endommagées.

La majorité a réitéré sa pleine adhésion et la mobilisation de l'ensemble de ses composantes pour la poursuite des efforts visant à enrichir le débat public autour des causes de la nation et la défense de l'intérêt général, soulignant les rôles de l'opposition au sein du parlement tant sur le plan de la contribution au débat public et de la législation que celui de contrôle, confortant ainsi ses missions politiques en tant qu'institution et espace de débat démocratique.

Sur un autre registre, l'instance de la présidence de la majorité gouvernementale a exprimé son rejet de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) concernant les accords de pêche et agricole entre le Maroc et l'UE, d'autant plus que son contenu manque de discernement, d'impartialité et de fondement juridique, réitérant que le dossier de l'intégrité territoriale relève de la compétence exclusive des Nations Unies et du Conseil de sécurité.

Après avoir souligné que la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud ne peut faire l'objet d'aucune forme de chantage ou de marchandage, l'instance a fait part de son soutien à la position constante du Maroc rejetant tout engagement au sujet d'un accord ou d'un document juridique ne respectant pas son intégrité territoriale et souveraineté nationale, tout en réitérant sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, afin de poursuivre la consolidation du front intérieur et la vigilance constante pour défendre la marocanité du Sahara et réfuter les thèses fallacieuses des ennemis de l'intégrité territoriale.

La présidence de la majorité a fermement condamné la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien, soulignant que la paix, la sécurité et la stabilité dans la région sont tributaires de la solution à deux États. Elle a également dénoncé vigoureusement l'agression israélienne contre le Liban.

Au cours de cette réunion, la présidence de la majorité a élevé des prières pour le repos de l'âme de Feu Sa Majesté Hassan II, à l'occasion du vingt-sixième anniversaire de sa disparition, qui coïncide avec le 09 Rabii II de l'Hégire, implorant le Tout-Puissant d'agréer le défunt Souverain dans Son vaste paradis et de préserver Son successeur, Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, de guider Ses pas et de Lui accorder gloire et victoire au service de Sa patrie et de Son peuple.

Cette réunion, présidée par Aziz Akhannouch, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été consacrée à l'examen des derniers développements politiques, économiques et sociaux, ainsi qu'aux questions internationales et aux mécanismes visant à renforcer la coopération entre le gouvernement et toutes les composantes de la majorité.

Cette réunion a été également marquée par la présence de la coordinatrice de la direction collégiale du secrétariat général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Fatim Ezzahra El Mansouri, du secrétaire général du Parti de l'Istiqlal, Nizar Baraka, ainsi que de Rachid Talbi Alami et Mohamed Mehdi Bensaïd.