Afrique: À Abidjan, des dirigeants plaident pour une aide accrue de l'Association internationale de développement

Une réunion sur le financement du développement en Afrique, organisée par la Banque mondiale, s'est tenue les 9 et 10 octobre 2024 à Abidjan, pour préparer le 21e processus de mobilisation des ressources de l'Association internationale de développement (IDA). Au cours de cette réunion, plusieurs chefs d'États africains ont fait un plaidoyer pour une mobilisation financière plus importante. Détails.

L'IDA, l'Association internationale de développement, mobilise des ressources de partenaires privés bilatéraux et multilatéraux d'investisseurs, pour octroyer des financements concessionnels à 77 pays « fragiles », dont une bonne partie sont sur le continent.

Cette mobilisation avait été utile pour faire face aux nombreuses contraintes liées à la pandémie de Covid-19, rappelle le président ivoirien, Alassane Ouattara : « J'ai porté le plaidoyer pour la reconstitution de l'IDA-20 [1]. Je me réjouis que nous ayons abouti, à cette occasion, à la plus grande reconstitution de ressources jamais opérée par l'IDA, avec une mobilisation record de 93 milliards de dollars. Ces ressources ont permis aux pays à faibles revenus de faire face, notamment à la crise du Covid-19, et de financer les actions de développement et de lutte contre la pauvreté. »

Cette fois-ci, les besoins sont plus importants : il faudrait 120 milliards de dollars, souligne le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouni : « Notre plaidoyer est motivé par l'ampleur des défis auxquels nous faisons face et par l'immensité des efforts nécessaires pour inscrire notre continent sur une trajectoire d'émergence et de développement. »

La réunion d'annonce des contributions est prévue les 4 et 5 décembre en Corée du Sud. Certains pays, comme le Danemark, ont déjà annoncé une hausse de leur contribution.

[1] la 20e reconstitution des ressources de IDA, guichet de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres, s'était conclue en 2021 par un accord de pays contributeurs pour un montant record total de 93 milliards de dollars de ressources mobilisées pour les trois prochaines suivantes.