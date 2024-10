Algérie: Raccordement du Sud au réseau électrique - Les travaux de la première phase seront achevés en 2028

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a indiqué, jeudi à Alger que les travaux de la première phase du projet de raccordement du Sud algérien au réseau électrique national seraient achevés en 2028.

Intervenant lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, et présidée par le président de l'APN M. Brahim Boughali, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et nombre de membres du Gouvernement, M. Arkab a fait savoir que le groupe Sonelgaz avait lancé un programme ambitieux pour la réalisation de lignes de haute tension d'une capacité de 400Kv, sur une distance de plus 5000km, en vue de raccorder les wilayas du Sud au réseau national.

Se référant aux résultats des études techniques et économiques du projet, le ministre a fait savoir que "les nouvelles lignes relient Hassi R'Mel à Tamanrasset, dont la première phase sur une distance de 880km, à partir de Hassi R'Mel passant par El Menia, Timimoun, et Adrar est en cours de réalisation. La fin des travaux et la mise en service de cette partie est prévue début 2028", précise le ministre.

La deuxième phase des travaux devant relier Adrar à Tamanrasset, avec le raccordement de In Salah, Bechar et Beni Abbes, sur une distance de 1920km, "est en cours d'étude".

Concernant les mesures à prendre par le ministère de l'Energie et des Mines en vue de mobiliser des enveloppes financières pour la prise en charge du problème d'approvisionnement de plusieurs communes de Sétif en électricité et en gaz naturel, le ministre a affirmé que l'Etat était engagé à poursuivre les efforts afin de répondre progressivement aux besoins des citoyens, conformément aux programmes futurs dédiés à cette fin, notamment pour les habitations loin du réseau.

Au sujet des travailleurs licenciés par l'Entreprise nationale de grands travaux pétroliers (ENGTP), M. Arkab a affirmé que le Gouvernement avait toujours placé l'intérêt des travailleurs "au cœur de ses priorités", soulignant que 6.000 travailleurs ont été réintégrés malgré l'illégalité de la grève. Des instructions ont, également, été données à l'Entreprise afin de réexaminer les dossiers des travailleurs licenciés au cas par cas, en les recrutant pour les projets qu'elle supervise.

S'agissant de l'actualisation de la liste des infrastructures énergétiques de la wilaya de Ghardaïa, le ministre a fait savoir que ses services œuvraient en coordination avec les services du ministère des Finances à revoir certaines de ces infrastructures, notamment celles concernant plusieurs wilayas et ce, afin de garantir les droits de toutes les communes, précisant que "Sonatrach" avait adopté un plan d'efficacité énergétique pour l'exploitation de ces structures et garantir, ainsi, les droits des communes à bénéficier de la fiscalité.