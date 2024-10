Madagascar: Les autorités s'attaquent à la réfection des routes avant la saison des pluies

À Madagascar, les autorités s'attaquent à l'un des maux de la capitale : le mauvais état des routes. Au début du mois, des travaux de réfection ont été lancés sur une vingtaine d'axes stratégiques d'Antananarivo pour fluidifier la circulation. Sur les collines de la ville, des embouteillages monstres paralysent quotidiennement les Tananariviens. Mais sur les axes en chantier, le temps presse. Les travaux doivent être achevés avant le début de la saison des pluies dans quelques semaines.

Camions de chantier et graviers ont envahi la route de Bel-Air, l'un des axes les plus fréquentés de la capitale de Madagascar, Antananarivo. Rijaniaina, riverain, n'a qu'un seul souhait : « Que ça dure longtemps ! Le problème, c'est que c'est toujours temporaire. Il y'a des trous, des trous et encore des trous [qui se forment sur la route] », dit-il.

Nouveaux tronçons

Des nids de poule colmatés, des tronçons entièrement revêtus d'une nouvelle couche de bitume. Ce type de travaux de réfection n'est pas nouveau dans la capitale. Mais le réseau routier, datant de l'époque coloniale reste inadapté à l'ampleur du trafic constate encore Rijaniaina : « Il y a des gens qui vont à pied au travail, même s'il faut deux ou trois heures, simplement pour éviter les embouteillages. Alors il faut marcher, il faut courir pour marcher au travail. On est fatigués. »

Accoudé sur la roue de sa niveleuse orange, Frelin, conducteur d'engin sur le chantier, est comme le reste des ouvriers mobilisé de jour comme de nuit : « On a plus que deux mois avant l'arrivée des pluies, donc il faut accélérer le rythme ! C'est la différence avec les chantiers habituels, où on dispose de plus de temps. On est deux à conduire cette machine là. Quand on est fatigué, on se relaie pour qu'il n'y ait pas d'accident. »

Avant la saison des pluies

Les routes réhabilitées doivent être fin prêtes avant la saison des pluies fin novembre. Une période qui coïncidera avec l'élection du futur maire de la capitale le 11 décembre 2024.