Angola: Le Président Lourenço prononce son discours sur l'état de la Nation mardi devant le Parlementaire

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, prononcera mardi (15), le discours sur l'état de la Nation, à l'ouverture de l'année parlementaire, comme le prévoit la Constitution.

Ce jeudi, la Commission Permanente de l'Assemblée Nationale (AN) a approuvé, lors d'une réunion présidée par la présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, le programme de la séance plénière solennelle d'ouverture de la 3ème année législative de la Ve Législature.

Dans le discours sur l'état de la nation, le Président de la République présente le stade de développement de la société et cela intervient à un moment où le pays reste déterminé à attirer les investissements privés étrangers pour diversifier l'économie.

Intervenant mercredi, à l'ouverture de la 3ème réunion extraordinaire du Comité Central du MPLA, João Lourenço a évoqué certains points de son discours, affirmant que l'Exécutif reste engagé à créer un bon environnement des affaires, en promouvant le secteur privé de l'économie et attirer les investissements privés étrangers.

Le dirigeant a déclaré que l'Exécutif était également impliqué dans la diversification de l'économie, en augmentant l'offre de biens et de services au niveau national, en augmentant les exportations, en créant autant d'emplois que possible et en investissant de plus en plus dans le secteur social, l'éducation, la santé, la formation professionnelle, dans l'approvisionnement en eau et en énergie et logement social.

"Dans quelques jours, nous parlerons de manière plus appropriée de ces questions et d'autres d'intérêt national, dans le discours sur l'état de la Nation devant les députés de l'Assemblée nationale et devant la nation tout entière", a alors déclaré l'homme d'État.

L'Assemblée nationale est le Parlement de la République d'Angola, un organe monocaméral, représentatif de tous les Angolais, qui exprime la volonté souveraine du peuple et exerce le pouvoir législatif de l'État.

L'Assemblée nationale est composée de 220 députés élus au suffrage universel, libre, égal, direct, secret et périodique, conformément à la Constitution et à la loi, pour un mandat de 5 ans.

La législature commence par la 1ère session législative de l'Assemblée nationale, après les élections et se termine par la 1ère session de l'Assemblée nouvellement élue.

Chaque législature comprend cinq sessions législatives ou années parlementaires, chaque session législative commençant le 15 octobre et durant un an, sans préjudice des intervalles prévus par la loi.

La durée effective de fonctionnement de l'Assemblée nationale est de 10 mois et se termine le 15 août de l'année suivante.