Angola: Esperança da Costa souhaite une plus grande participation des femmes dans le secteur pétrolier

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a encouragé jeudi les entreprises du secteur minier, pétrolier et gazier à faire davantage d'efforts pour une plus grande participation des femmes.

La ministre, qui intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence sur le pétrole et gaz "Women In Mining Oil & Gas", a déploré le fait que l'industrie pétrolière soit actuellement dominée par les hommes.

Elle a mentionné que les estimations de l'agence de régulation du pays et d'autres acteurs indiquent que les femmes ne représentent qu'environ 14 % de la main-d'oeuvre dans le secteur pétrolier et gazier et seulement 4 % aux postes de direction.

C'est pour cette raison qu'Esperança da Costa a appelé les entreprises du secteur à analyser rigoureusement tous les obstacles à l'emploi des femmes et, par conséquent, à adopter des stratégies commerciales pour atteindre l'équité.

Exécutif

La femme politique a expliqué, en revanche, qu'elles doivent prendre en compte les programmes de suivi et de parrainage, la mise en oeuvre des objectifs de diversité au niveau exécutif, les congés maternité payés et les programmes de prévention du harcèlement sexuel et des violences basées sur le genre.

Cet appel, a-t-elle poursuivi, ne doit pas être considéré simplement comme une action pour atteindre des indicateurs, mais parce que les femmes ont prouvé qu'elles étaient capables de transformer les organisations, avec persévérance, esprit de solidarité et haute responsabilité.

Selon Esperança da Costa, l'Exécutif accorde une attention particulière à « l'équité entre les sexes », la considérant non seulement comme une question de principe, mais comme un droit humain fondamental inscrit à l'agenda de la gouvernance.