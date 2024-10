Ethiopie: Un diplomate allemand a salué le rôle actif du pays dans la paix régionale et la lutte contre Al-Shabab.

Addis Abeba — Le ministre d'état des affaires étrangères, Misganu Arga, a reçu aujourd'hui à son bureau l'ambassadeur désigné d'Allemagne en Éthiopie, Jens Hanefeld.

Au cours de la discussion, le ministre d'état a félicité Hanefeld pour sa nomination et lui a souhaité du succès dans ses projets futurs.

Il a également informé l'ambassadeur désigné des affaires courantes, notamment des réformes économiques locales, du dialogue national et des processus de justice transitionnelle, qui visent à instaurer à terme la paix et la prospérité dans le pays.

Misganu a également discuté des questions régionales de paix et de stabilité et a exprimé l'engagement continu de l'Éthiopie en faveur de la paix, de la sécurité et du développement régionaux pour réaliser son intérêt national et ses aspirations communes.

Ils ont également convenu de travailler en étroite collaboration pour faire progresser davantage les relations éthiopiennes-allemandes de longue date, en particulier dans les domaines de la coopération économique.

Les relations entre l'Éthiopie et l'Allemagne sont historiques, solides et englobent de vastes domaines de coopération, a noté le ministre d'État et a appelé à intensifier le partenariat stratégique par le biais de consultations politiques et de commissions ministérielles conjointes.

L'ambassadeur Hanefeld a pour sa part salué la série de réformes économiques et les deux piliers du processus de consolidation de la paix à l'échelle nationale, qui comprennent le dialogue national et la justice transitionnelle.

Il a également salué le rôle actif et continu de l'Éthiopie dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales, notamment dans la lutte contre Al Shabaab.

Hanefeld a fait part de son engagement à élever les relations diplomatiques non seulement dans la sphère politique mais aussi dans les domaines du commerce et de l'investissement, selon le ministère des Affaires étrangères.