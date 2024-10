Alors que l'ouverture du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) est prévue le 19 octobre prochain, l'Intersyndicale du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) annonce des difficultés au sein dudit campus. Lors d'une conférence de presse hier, jeudi 10 octobre, elle a dénoncé la baisse de 10 milliards de FCFA de la subvention de l'Etat au Coud.

« Nous devons sous la pression de l'urgence et du temps informer l'opinion, les autorités, les travailleurs qu'en 2023, la subvention de l'Etat était de 30 milliards 173 millions FCFA alors qu'en 2024, la subvention est de 20 milliards 573 millions de FCFA, soit une diminution de 10 milliards de FCFA. Ceci, en dépit de l'augmentation de l'effectif des étudiants passant de 82 000 en 2023 à 90 000 en 2024 sans compter les 24 000 nouveaux bacheliers qui vont s'y ajouter », a déclaré le coordonnateur de l'Intersyndicale du Coud, Pape Samba Diouf.

Selon lui, « ce surpeuplement du campus entraîne une surexploitation des services offerts aux étudiants, pose des défis importants de gestion des infrastructures et des installations, des gestions médico-sociales des étudiants, entrainant aussi des tensions budgétaires avec la diminution de 10 milliards de la subvention de l'Etat en 2024». Entre «vétusté des équipements», «espaces inadaptés», «conditions sanitaires dégradées», l'Intersyndicale du Coud liste ainsi les difficultés des campus. Allant plus loin, elle annonce que le campus social va au-devant de grandes difficultés.

« Nous devons donc à la vérité de dire que nous allons vers des difficultés car les repreneurs menacent d'arrêter les prestations à cause de la dette qui leur est due. La plupart des hôpitaux ont bloqué les travailleurs du Coud à cause de la dette qui leur est due et pour rappel, les évènements du 1er juin 2023 ont causé l'incendie de tous les bus de transport du personnel du Coud, des véhicules des agents, le saccage de nos locaux et de notre outil de

travail. L'Etat du Sénégal avait pris l'engagement de prendre en charge les dégâts au niveau de toutes les universités du Sénégal, nous attendons toujours », a fait savoir Pape Samba Diouf. Craignant que « l'ouverture prochaine du campus se fasse à marche forcée sans pour autant apporter une réponse rapide au déficit budgétaire du Coud qui est la principale cause de souffrance », l'Intersyndicale du Coud interpelle les autorités.

« Nous interpellons le directeur du Coud, Dr Ndéné Mbodj, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, pour que des solutions urgentes soient trouvées. Ainsi, nous lançons un appel et demandons l'intervention du Premier ministre Ousmane Sonko et du Président de la République Bassirou Diomaye Faye qui sont nos seuls remparts aujourd'hui face aux difficultés que traverse actuellement le Coud », a dit le coordonnateur de l'Intersyndicale du Coud.