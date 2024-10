Afrique: Prix orange de l'entrepreneuriat social - L'innovation au service du continent

La cérémonie de lancement de la 14e édition du Prix Orange de l'Entrepreneuriat Social en Afrique et au Moyen-Orient (PESAM) s'est tenue hier, jeudi, au siège d'Orange Digital Center. Trois lauréates ont reçu des chèques : la première a obtenu un chèque de 5 millions de FCFA, la deuxième 4 millions, et la troisième a bénéficié d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA.

La Directrice d'Orange Digital Center, Mme Awa Niang, a ouvert la cérémonie en saluant la longévité du concours qui, depuis 2011, met en avant des start-up innovantes ayant un fort impact social. « Ce prix est une véritable rampe de lancement, et voir ces projets s'épanouir dans le temps et à l'international est extrêmement encourageant », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite mis en lumière quelques exemples de projets ayant bénéficié du soutien d'Orange. Parmi eux, Rounelabs, un projet primé en 2017 pour son utilisation de la réalité virtuelle dans l'éducation. Ce projet a depuis été reconnu à l'international, intégrant notamment un programme de NVIDIA. Mme Niang a également mentionné ION, une start-up en pleine levée de fonds et partenaire de l'Université d'Ottawa, illustrant le succès et l'accompagnement à long terme des lauréats.

La Directrice Adjointe de Sonatel, Mme Aminata Niang, a quant à elle rappelé les chiffres impressionnants de la participation : «

En trois mois, nous avons évalué plus de 120 projets pour sélectionner nos trois lauréats », a-t-elle expliqué. Elle a souligné l'importance de l'accompagnement fourni aux start-up dans leur passage à l'échelle, tout en rappelant les objectifs de développement durable du programme.

Enfin, la lauréate de cette édition, fondatrice de la start-up « Little Things », a partagé son parcours personnel. Passionnée de pâtisserie depuis son enfance, elle a lancé son entreprise en combinant cuisine locale et stylisme culinaire. « Little Things est né de mon envie de valoriser les produits locaux sénégalais et de promouvoir notre culture à travers des recettes créatives », a-t-elle déclaré avec fierté. Son succès lui a valu un chèque de 5 millions de francs CFA, symbolisant la reconnaissance de ses efforts et le coup de pouce d'Orange pour sa visibilité internationale. La deuxième lauréate a bénéficié de 4 millions de francs CFA et la troisième de 3 millions.

La cérémonie s'est conclue sur une note d'encouragement pour la jeunesse africaine à laquelle ce prix s'adresse en priorité, en célébrant l'innovation.