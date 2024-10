Sénégal: Ziguinchor - Des vedettes et équipements de protection offerts aux comités de gestion d'Aires protégées

Ziguinchor — L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires administratives, Sidi Guissé Diongue, a officiellement réceptionné, jeudi, quatre vedettes et des équipements de protection individuelle offerts aux comités de gestion des aires marines protégées (AMP) et aires du patrimoine autochtone communautaire protégé de la Casamance, par l'ONG Société de coopération et de développement international (SOCODEVI).

"Je suis heureux de présider cette cérémonie de remise de bateaux et d'équipements de protection individuelle offerts aux comités de gestion des aires marines protégées (AMP) et aires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC) par l'ONG SOCODEVI, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Natur'ELLES", a dit M. Guissé, lors de la cérémonie de réception.

Elle s'est déroulée en présence de la Représentante de la direction des aires marines communautaires, de la responsable de la Coopération de l'ambassade du Canada à Dakar, Caroline Albert, de la directrice pays de SOCODEVI, Frédérique Thomas et d'autres personnalités et responsables.

"SOCODEVI, est une ONG qui intervient principalement dans la région de Ziguinchor pour la protection des écosystèmes marins notamment les mangroves et la résilience économique des communautés surtout les femmes", a rappelé Sidi Guissé Diongue.

Il a estimé que cette cérémonie "illustre à merveille le rôle capital de l'ONG SOCODEVI, dans la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles et de l'écosystème en Casamance".

L'autorité administrative a salué et magnifié "ce soutien logistique aux aires marines et aux comités de gestion qui sera sans nul doute d'une grande utilité pour les AMP".

"Le projet Natur'ELLES financé à hauteur de 20 millions de dollars canadiens, soit environ neuf milliards de francs CFA, vise l'adaptation au changement climatique, de plus de 6000 femmes et des communautés, soit près de 86.000 personnes riveraines des écosystèmes mangroves des dix aires marines protégées et aires du patrimoine autochtone communautaire du Delta du Saloum et de la Casamance", a indiqué la directrice pays de SOCODEVI, Frédérique Thomas.

Selon elle, "l'intervention de ce projet vise à renforcer la gouvernance inclusive et équitable des ressources naturelles des AMP et promouvoir une gouvernance modèle de protection et de conservation des écosystèmes, au bénéfice, des communautés vulnérables, particulièrement les femmes".

"C'est dans ce cadre que nous remettons aujourd'hui quatre vedettes et plusieurs équipements de protection individuelle, à savoir des gilets de sauvetage, des bottes de protection, entre autres, aux comités de gestion pour leur importante surveillance ", a t-elle expliqué.

Elle a indiqué que "ce matériel facilitera le travail des comités de surveillance des AMP et assurera une meilleure protection et conservation des écosystèmes marins et mangroves".

"SOCODEVI à travers cette initiative voudrait secouer le travail de tous les partenaires du projet pour l'atteinte des objectifs d'adaptation au changement climatique des communautés côtières et l'amélioration des conditions de vie des femmes et de leur communauté", a-t-elle relevé.

La responsable de la Coopération de l'ambassade du Canada, Caroline Albert, a souligné que "le Canada est fier d'approuver le projet Natur'ELLES qui représente une initiative phare de son engagement international à lutter contre les changements climatiques et la perte de la biodiversité".

"Ces vedettes et équipements constituent un appui substantiel aux comités de gestion des AMP pour le développement de leurs activités de surveillance et de suivi écologique ", a-t-elle ajouté.