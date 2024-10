Sénégal: Développement professionnel - Une trentaine de filles et femmes reçoivent leur certificat de fin de formation

Dakar — Trente-deux femmes bénéficiaires du programme de mentorat "Ailes pour Elles 2024 - Ambassadrice d'un jour" ont reçu, jeudi, leur certificat de fin de formation en développement personnel et professionnel, a constaté l'APS.

"Lancée en 2023, en faveur des filles et femmes du Sénégal, cette initiative des ambassadrices et cheffes d'agences internationales du Sénégal, a offert une formation aux outils de développement personnel et professionnel à des jeunes filles et femmes", a salué la représentante du ministre de la Famille et des Solidarités, Astou Fall.

"Le programme "Ailes pour Elles" témoigne, selon elle, de l'engagement des mentors envers la jeunesse féminine à laquelle elles ont offert des opportunités de développement personnel et professionnel".

"Cette opportunité, qui a permis à ces jeunes filles et femmes, de bénéficier des conseils de femmes leaders dans le domaine de la diplomatie, des relations internationales, de l'humanitaire, de la coopération et du développement, est à saluer au plus haut niveau", a-t-elle ajouté.

Treize ambassadrices et chefs d'agences d'Afrique du Sud, du Maroc, d'Autriche, de la Belgique, de la France, du Ghana, du Pakistan, des Pays-Bas, du Royaume Uni, entre autres, ont participé à ce programme avec la Banque mondiale et l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA).

Nour Sagman, ambassadrice de la Turquie à Dakar, a rappelé que c'est au mois de mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme que l'appel à candidature à cette formation, avait été lancé.

"Un comité a travaillé sur tous les dossiers avant de choisir, une trentaine de filles et femmes ayant l'ambition d'être des leaders dans leurs domaines. Et plus cela, nous avons essayé de nous voir tous les mois et partager avec elles notre expérience, pendant six mois,", a-t-elle ajouté.

Selon elle, "si on arrive à changer la vie d'une ou deux personnes parmi ces femmes, c'est qu'on a fait notre travail".

Aicha Collé Ardo Sow, porte-parole des bénéficiaires du programme a exprimé sa chance "d'avoir bénéficié de ce programme" et la gratitude des participantes.

"Merci de nous avoir donné la chance de savoir le sens d'une femme ambitieuse, d' une femme qui se connecte à des valeurs, ou encore d'une femme leader", a-t-elle lancé.