Maroc: Errachidia - Ateliers interactifs sur les droits des enfants au profit des écoliers

Errachidia — La Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet, a organisé plusieurs ateliers interactifs au profit des élèves des établissements d'enseignement et ce en marge de la 7ème édition du Salon régional du livre (7-14 octobre).

Ces ateliers ont été l'occasion de braquer les projecteurs sur les progrès réalisés depuis la ratification par le Maroc en 1993 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que sur les efforts consentis par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et la Commission régionale en termes de promotion et de protection des droits des enfants et les grands chantiers lancés en matière de renforcement des droits de l'enfance et leur préservation.

A la faveur d'outils pédagogiques et de divertissement, les écoliers et écolières ont mieux appris, dans un climat d'ambiance, l'importance du respect des différents droits des enfants dont le droit à l'éducation , le droit à la santé , le droit à un environnement familial ou encore le droit au jeu et aux loisirs.

Dans une déclaration à la MAP, Ismaili Alaoui Mohamed, cadre administratif à la CRDH de Drâa-Tafilalet, a indiqué que ces ateliers, marqués par une grande interaction des enfants, ont été initiés dans la cadre de l'ouverture de la Commission sur les différents acteurs et partenaires régionaux.

Ces ateliers constituent l'occasion pour faire connaître aux enfants les mécanismes, les dispositions légales et les conventions mises en place pour la protection et la promotion des droits des enfants à l'échelle nationale et internationale.

Et de faire savoir que la CRDH a aménagé un stand au Salon régional du livre qui comprend notamment les publications et les rapports du Conseil national des droits de l'Homme, tout créant un espace d'échange et de rencontre avec les visiteurs autour de différentes questions ayant trait avec la thématique des droits de l'Homme.

Organisée par la Direction régionale de la Culture de Drâa-Tafilalet, en coopération avec la Wilaya de la région Drâa-Tafilalet et le Conseil communal d'Errachidia, la 7ème édition du Salon régional du livre connaît la participation de 36 exposants, représentant des institutions gouvernementales et non gouvernementales, des maisons d'édition nationales en sus d'écrivains locaux.

S'inscrivant dans le cadre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Département de la Culture, visant à inciter à la lecture et au soutien des écrivains et des maisons d'édition, cette manifestation culturelle, tenue sous le thème "Le livre, branche dans l'oasis du savoir", entend encourager les enfants et les jeunes à la lecture, à rapprocher les écrivains des citoyens et à braquer les projecteurs sur diverses questions intellectuelles.